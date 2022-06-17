Максимум +15. Рабочая неделя уходит, дожди остаются

Циклон уходит из Петербурга, небо проясняется. В пятницу в городе достаточно прохладно, а с неба периодически будет капать.
По прогнозам синоптиков Северо-Западного УГМС, 17 июня в Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный со скоростью 5–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опускалась до 10 градусов, дневной максимум — это плюс 15. Атмосферное давление днём будет повышаться и составит 758 мм ртутного столба. Влажность воздуха в районе 77%.
«Фонтанка» писала, что Петербург пока остаётся в тыловой части уходящего циклона, влияние которого на синоптическую ситуацию понемногу ослабевает. Осадки тем не менее стоит ожидать и на выходные.