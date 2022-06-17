    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ: Что будет дальше с российской экономикой

    Что в сумке у талибов*?Куда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Максимум +15. Рабочая неделя уходит, дожди остаются

    5944
    обсудить

    Циклон уходит из Петербурга, небо проясняется. В пятницу в городе достаточно прохладно, а с неба периодически будет капать.

    По прогнозам синоптиков Северо-Западного УГМС, 17 июня в Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный со скоростью 5–7 метров в секунду.

    Температура воздуха ночью опускалась до 10 градусов, дневной максимум — это плюс 15. Атмосферное давление днём будет повышаться и составит 758 мм ртутного столба. Влажность воздуха в районе 77%.

    «Фонтанка» писала, что Петербург пока остаётся в тыловой части уходящего циклона, влияние которого на синоптическую ситуацию понемногу ослабевает. Осадки тем не менее стоит ожидать и на выходные.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close