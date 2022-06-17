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    Рискованная ставка. Букмекеры массово избавляются от иностранных собственников

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    3 комментария

    Букмекеры меняют структуру собственности на фоне законодательной инициативы, предлагающей запретить резидентам из недружественных стран владеть такими конторами.

    На изменения в составе собственников компаний — организаторов азартных игр 17 июня обращает внимание РБК. Как пишет агентство, 8 июня из числа соучредителей юрлица «Лиги ставок» ООО «ПМБК» вышла британская XMLV Ltd. Букмекер объяснил это стремлением не зависеть от иностранного капитала.

    Управляющее «1хСтавка» «Букмекер Паб», ранее связанное с кипрскими компаниями, перешло зарегистрированному в Саратове АО «Конструктор», акционеры не раскрываются.

    Юрлицо букмекерской конторы «Зенит» ООО «Инвест Гарант» с 10 июня полностью принадлежит российской «Компании Инвест». В этот же день от кипрского учредителя избавился «Леон».

    Один из крупнейших в стране букмекеров — «Фонбет» — обзавёлся российским собственником ещё в апреле. Единственной конторой, не только не сократившей, но и нарастившей иностранное участие, является Bettery, которой управляет ООО «Атлантик-М», пишет РБК.

    12 июня депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который в том числе запрещает любым лицам из недружественных стран владеть букмекерами и тотализаторами. «Недружественными» считаются государства, вводившие против России санкции. В списке страны ЕС, а также США, Великобритания, Канада и Япония. 14 июня рассмотрение инициативы перенесли на более поздний срок.

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    Комментарии (3)

    xepnuminu
    слух прошёл что конторы ЖКХ тоже массово бегут из офшоров.
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