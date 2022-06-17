Рискованная ставка. Букмекеры массово избавляются от иностранных собственников

Букмекеры меняют структуру собственности на фоне законодательной инициативы, предлагающей запретить резидентам из недружественных стран владеть такими конторами.

На изменения в составе собственников компаний — организаторов азартных игр 17 июня обращает внимание РБК. Как пишет агентство, 8 июня из числа соучредителей юрлица «Лиги ставок» ООО «ПМБК» вышла британская XMLV Ltd. Букмекер объяснил это стремлением не зависеть от иностранного капитала.



Управляющее «1хСтавка» «Букмекер Паб», ранее связанное с кипрскими компаниями, перешло зарегистрированному в Саратове АО «Конструктор», акционеры не раскрываются.

