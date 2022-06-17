Космические мерки: МКС пришлось уклоняться из-за мусора, оказавшегося в нескольких сотнях метров

Уклонение от космического мусора стало причиной коррекции орбиты МКС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роскосмоса.
Двигатели грузового «Прогресса» пришлось включать в 22:03 по Москве 16 июня. Работали они 275 секунд.
«В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 890 метров», — говорят в Роскосмосе.
Опасность подстерегала Международную космическую станцию в 00:50 по московскому времени, однако ее удалось избежать. Расстояние между космическим мусором и станцией на тот момент могло достигнуть 285 метров.
Отмечается, что МКС пришлось уклоняться от обломка спутника «Космос–1408». Он был сбит в 2021 году.