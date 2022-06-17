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    Космические мерки: МКС пришлось уклоняться из-за мусора, оказавшегося в нескольких сотнях метров

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    Уклонение от космического мусора стало причиной коррекции орбиты МКС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роскосмоса.

    Двигатели грузового «Прогресса» пришлось включать в 22:03 по Москве 16 июня. Работали они 275 секунд.

    «В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 890 метров», — говорят в Роскосмосе.

    Опасность подстерегала Международную космическую станцию в 00:50 по московскому времени, однако ее удалось избежать. Расстояние между космическим мусором и станцией на тот момент могло достигнуть 285 метров.

    Отмечается, что МКС пришлось уклоняться от обломка спутника «Космос–1408». Он был сбит в 2021 году.

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