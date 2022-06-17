В центре Москвы тушат крупный пожар. Полыхает крыша жилого дома, которому 120 лет

Жилой дом дореволюционной постройки загорелся в центре Москвы вечером 16 июня. Тверскую улицу заняли автомобили экстренных служб, пожару присвоен второй из пяти номеров сложности.
ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Как сообщает московский дептранс, пожар вспыхнул на Тверской улице, 27, строение 2. По данным открытых источников, это семиэтажный жилой дом, построенный в 1902 году. Первые этажи занимают кафе, выше — квартиры.
ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Жильцов эвакуировали. Для их временного размещения направлены два автобуса. В дептрансе предупреждают, что Тверская в сторону центра сужена до одной полосы, движение в районе затруднено.
«По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого здания с административными помещениями. На месте находится Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев», - сообщили в прокуратуре.
ТАСС со ссылкой на источник пишет, что огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. В столичном МЧС уточнили, что сигнал о возгорании поступил в половине одиннадцатого часа вечера. К одиннадцати ранг сложности пожара подняли до второго номера. Установлены подъёмные механизмы, спасатели вскрывают кровлю.