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    Петербуржцам покажут «тотальную инсталляцию», посвящённую «революции человека»

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    2 комментария

    Организаторы проекта A.R.R.C. 2.0 обещают «самопознание личности в 4 актах» через инсталляцию a.r.r.c от студии dreamlaser.

    В Кабельном цеху «Севкабель Порта» появится четыре зоны для зрительской рефлексии. Первая из них, Aim, станет «метафорическим залом ожидания внутри личности». На практике вас ждут медленно движущиеся в разных направлениях световые лучи и световые столбы, которые будут реагировать на действия посетителей. Здесь кураторы предлагают привести мысли в порядок и сделать выбор — отвергнуть предлагаемые изменения или проанализировать их.

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    Следующая часть инсталляции — React, здесь должна произойти «встреча с самим собой». Там лазеры будут направлены от части помещения, противоположной входу, и будут смотреть на зрителя. Нужны ли солнечные очки для посещения инсталляции, не уточняется. Затем вы попадаете в Reflect — там вас будут ждать лазерные плоскости, которые будут скользить вдоль стен и встречаться с зеркалами, закрепленными под разными углами. Обещают занятные оптические эффекты.

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    Заключительной частью станет Chaos — семьдесят два экрана, которые будут закреплены так, чтобы зритель не видел конструкции. По задумке авторов, здесь вы должны «зайти в тупик и потерять чувство реальности». Важный нюанс — в зонах React и Reflect нельзя фотографировать, так как лазер может повредить матрицу камеры.

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    Инсталляцию создали студия dreamlaser, куратор Ксюша Чеховская и музыкант Anny Ly в 2019 году. В России её уже показывали в Нижнем Новгороде, но в Петербурге будет и ноу-хау — вы сможете выбрать последовательность посещения зон.

    Проект A.R.R.C. 2.0 можно будет увидеть в «Севкабель Порту» (пространство Цех, второй этаж) с 17 июня по 14 августа 2022 года.

    6+

    Анастасия Семенович

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    Комментарии (2)

    Денеб
    «зайти в тупик и потерять чувство реальности».....уже зашли.......уже потеряли........
    xepnuminu
    вчерашний век однако.
    у вовы соловьёва такая хрень уж восемь творится.
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