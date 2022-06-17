Петербуржцам покажут «тотальную инсталляцию», посвящённую «революции человека»

В Кабельном цеху «Севкабель Порта» появится четыре зоны для зрительской рефлексии. Первая из них, Aim, станет «метафорическим залом ожидания внутри личности». На практике вас ждут медленно движущиеся в разных направлениях световые лучи и световые столбы, которые будут реагировать на действия посетителей. Здесь кураторы предлагают привести мысли в порядок и сделать выбор — отвергнуть предлагаемые изменения или проанализировать их.

Организаторы проекта A.R.R.C. 2.0 обещают «самопознание личности в 4 актах» через инсталляцию a.r.r.c от студии dreamlaser.

Следующая часть инсталляции — React, здесь должна произойти «встреча с самим собой». Там лазеры будут направлены от части помещения, противоположной входу, и будут смотреть на зрителя. Нужны ли солнечные очки для посещения инсталляции, не уточняется. Затем вы попадаете в Reflect — там вас будут ждать лазерные плоскости, которые будут скользить вдоль стен и встречаться с зеркалами, закрепленными под разными углами. Обещают занятные оптические эффекты.

Заключительной частью станет Chaos — семьдесят два экрана, которые будут закреплены так, чтобы зритель не видел конструкции. По задумке авторов, здесь вы должны «зайти в тупик и потерять чувство реальности». Важный нюанс — в зонах React и Reflect нельзя фотографировать, так как лазер может повредить матрицу камеры.

Инсталляцию создали студия dreamlaser, куратор Ксюша Чеховская и музыкант Anny Ly в 2019 году. В России её уже показывали в Нижнем Новгороде, но в Петербурге будет и ноу-хау — вы сможете выбрать последовательность посещения зон.



Проект A.R.R.C. 2.0 можно будет увидеть в «Севкабель Порту» (пространство Цех, второй этаж) с 17 июня по 14 августа 2022 года.



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Анастасия Семенович

