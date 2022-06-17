Как привлечь аудиторию за 15 секунд, расскажет Анатолий Цой на ПМЭФ-2022

В этом году в Петербургском международном экономическом форуме примут участие сразу четверо амбассадоров новой соцсети YAPPY. Один из них — известный певец и музыкант Анатолий Цой. Он участвует в основной деловой программы и выступает спикером специальной сессии «ПМЭФ.Юниор».

Public talk с Анатолием Цой пройдет 18 июня в 9:00. Инфлюенсер расскажет, как создавать короткие цепляющие видеоролики, а также поделится с талантливыми подростками лайфхаками, которые помогут им увеличить вовлеченность и охваты. В этом всем желающим помогут и алгоритмы новой российской соцсети, которые разработаны специально для этой задачи и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.

«Сегодня современные технологии позволяют быстро и качественно создавать разные форматы контента, но не на все из них откликается аудитория. Из-за новых условий медиапотребления пользователи перестроились на более емкий и удобный формат — короткие вертикальные видео. Он пользуется популярностью уже не первый год и становится все более востребованным. Думаю, причина в том, что этот формат с первых мгновений вызывает яркие эмоции и дает возможность узнать целую историю всего за 15 секунд», — отметил Анатолий Цой.

Также 18 июня в 14.00 Анатолий проведет дискуссию на стенде видеоплатформы, где каждый желающий сможет задать вопрос инфлюенсеру и записать с ним совместный ролик.



Анатолий Цой — певец и музыкант, амбассадор социальной сети YAPPY. На платформе он публикует бэкстейджи со съемок, отрывки новых композиций и лайфстайл-контент. Инфлюенсер активно участвует в социальных и образовательных мероприятиях, посвященным развитию блогосферы в России.



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