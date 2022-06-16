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    Смотреть и слушать можно бесконечно. Дерипаска наглядно показал, почему не будет голода

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    7 комментариев

    Slow motion вкупе с завораживающим голосом показал российский миллиардер Олег Дерипаска. Он прогнозирует, что голодать не придется.

    Олег Дерипаска / telegram

    Видео с полем урожая ржи Олег Дерипаска опубликовал в своем телегам-канале 16 июня. Подписи нет, но изображения дополняет завораживающий голос: «Вот наш урожай. И дождик прошёл. Голода не будет».

    Следующее видео — дерево с плодами и комментарием: «Пошли, родимые».

    Добавим, что на том же канале Дерипаска 8 июня заявил, что не поедет на ПМЭФ-2022. Объявление он сопроводил словами о том, что «пришла пора уборки урожая».

    Олег Дерипаска — российский миллиардер, занимает 50-ю строчку в российском рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,7 млрд долларов. Под санкциями США Дерипаска с 2018 года. После начала конфликта на Украине, санкции в отношении него ввели ЕС, Великобритания и ряд других стран.

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    Комментарии (7)

    274655793
    а шо,обещали помочь?))
    Local
    Пустые полки в супермаркетах,
    С авоськами в очередях прозябают миссис,
    Вот и приходит кердык Америке,
    У них теперь продовольственный кризис.
    А мы в России живём красиво,
    Не жизнь, а просто сказка!
    Мясом накормит нас Мираторг,
    А хлебом - Олег Дерипаска.
    xepnuminu
    модератор, сила ведь в правде.
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