Смотреть и слушать можно бесконечно. Дерипаска наглядно показал, почему не будет голода

Slow motion вкупе с завораживающим голосом показал российский миллиардер Олег Дерипаска. Он прогнозирует, что голодать не придется.
Олег Дерипаска / telegram
Видео с полем урожая ржи Олег Дерипаска опубликовал в своем телегам-канале 16 июня. Подписи нет, но изображения дополняет завораживающий голос: «Вот наш урожай. И дождик прошёл. Голода не будет».
Следующее видео — дерево с плодами и комментарием: «Пошли, родимые».
Добавим, что на том же канале Дерипаска 8 июня заявил, что не поедет на ПМЭФ-2022. Объявление он сопроводил словами о том, что «пришла пора уборки урожая».
Олег Дерипаска — российский миллиардер, занимает 50-ю строчку в российском рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,7 млрд долларов. Под санкциями США Дерипаска с 2018 года. После начала конфликта на Украине, санкции в отношении него ввели ЕС, Великобритания и ряд других стран.