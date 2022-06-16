Смотреть и слушать можно бесконечно. Дерипаска наглядно показал, почему не будет голода

Slow motion вкупе с завораживающим голосом показал российский миллиардер Олег Дерипаска. Он прогнозирует, что голодать не придется.

Видео с полем урожая ржи Олег Дерипаска опубликовал в своем телегам-канале 16 июня. Подписи нет, но изображения дополняет завораживающий голос: «Вот наш урожай. И дождик прошёл. Голода не будет».



Следующее видео — дерево с плодами и комментарием: «Пошли, родимые».

Добавим, что на том же канале Дерипаска 8 июня заявил, что не поедет на ПМЭФ-2022. Объявление он сопроводил словами о том, что «пришла пора уборки урожая».