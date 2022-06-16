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    К петербургским активистам во время ПМЭФ пришла полиция. Но ей никто не открыл

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    2 комментария

    Петербургские активисты не остались без внимания полиции в дни Международного экономического форума. Неусыпный контроль проявляли, изучая обстановку через стекло.

    Фото: Андрей Бок/Фонтанка
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    О визите силовиков в половине девятого часа вечера 16 июня сообщила автор проекта «Открытое пространство» правозащитница Александра Крыленкова. «Фонтанке» она рассказала, что полицейские нагрянули в офис на улице Достоевского со словами об обыске, но настаивать не стали.

    Не увидев постановления, активисты решили дождаться адвоката за закрытой дверью.

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    Источник «Фонтанки» сообщил, что полицейских к двери и окнам «Открытого пространства» привёл сигнал о том, что на Достоевского якобы собираются для обсуждения обстановки в мире в негативном ключе и без возрастных ограничений, что требует профилактических мероприятий.

    Сотрудники и активисты смотрели друг на друга через окно некоторое время, к половине одиннадцатого часа вечера взаимное наблюдение свернули.

    «Открытое пространство» заявлено как общественный коворкинг, куда может прийти любой гражданский активист. «Место силы» в Петербурге и Москве, где можно провести встречи без цензуры и найти поддержку в трудную минуту.

    Сотрудники правоохранительных органов в последние дни уделили внимание обеим площадкам. 14 июня сообщалось, что полицейские пришли в московский офис с проверкой о возможном преступлении по уголовной статье о дискредитации действий российских военных или правонарушении по административной статье о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.

    В ночь на четверг прошёл обыск у волонтёрки «Открытого пространства» в столице Дарьи Соболевой — её навестили с постановлением по уголовному делу о вандализме в отношении неустановленного лица, в основе которого экспонаты с лозунгами с выставки «Открытого пространства».

    Фото: Андрей Бок/Фонтанка

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    Комментарии (2)

    VKuser1453803
    Лица не обезображены интеллектом.
    xepnuminu
    полицейский грязи под ногами не замечает зачем?
    или не привыкать уже?
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