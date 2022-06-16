    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ: Что будет дальше с российской экономикой

    Что в сумке у талибов*?Новые Coca-Cola и FantaПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    И Египет тоже. В стране фараонов и сфинксов отменяют ковидные ограничения

    629
    1 комментарий

    Ограничения для прибывающих в Египет, нацеленные на профилактику COVID-19, будут отменены. Новые правила предполагается распространить как на туристов, так и на граждан страны, сообщает 16 июня ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    По данным египетских властей, в данный момент хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 86,6 миллиона человек. Еще 4,5 миллиона прошли ревакцинацию.

    Отметим, что до последнего момента для въезда в Египет нужно было предъявлять на границе сертификат о вакцинации. Получить его нужно было не раньше, чем за 14 дней до полета. Альтернативой мог быть ПЦР-тест, либо текст на антиген. Срок действия этих справок — 72 часа. Все анализы должны быть снабжены QR-кодом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Денеб
    Мне денег дай - не поеду в Страну Жары, Немытых Рук и Водителей-Камикадзе.......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close