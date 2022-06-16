И Египет тоже. В стране фараонов и сфинксов отменяют ковидные ограничения

Ограничения для прибывающих в Египет, нацеленные на профилактику COVID-19, будут отменены. Новые правила предполагается распространить как на туристов, так и на граждан страны, сообщает 16 июня ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным египетских властей, в данный момент хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 86,6 миллиона человек. Еще 4,5 миллиона прошли ревакцинацию.
Отметим, что до последнего момента для въезда в Египет нужно было предъявлять на границе сертификат о вакцинации. Получить его нужно было не раньше, чем за 14 дней до полета. Альтернативой мог быть ПЦР-тест, либо текст на антиген. Срок действия этих справок — 72 часа. Все анализы должны быть снабжены QR-кодом.