И Египет тоже. В стране фараонов и сфинксов отменяют ковидные ограничения

Ограничения для прибывающих в Египет, нацеленные на профилактику COVID-19, будут отменены. Новые правила предполагается распространить как на туристов, так и на граждан страны, сообщает 16 июня ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



По данным египетских властей, в данный момент хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 86,6 миллиона человек. Еще 4,5 миллиона прошли ревакцинацию.

