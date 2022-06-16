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    По Петербургу с ветерком. Посмотрите на кортеж, ради которого перекрыли набережную Обводного канала

    6854
    11 комментариев

    Петербуржцам после рабочего дня довелось наблюдать впечатляющий кортеж, который спокойно и без пробок пересекал вечернюю набережную Обводного канала. На видео процессию успел заснять читатель «Фонтанки».

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    Проезд элитных машин с мигалками в сопровождении полиции можно было заметить около 20 часов вечера у дома 193. По словам очевидца, дорогу заблаговременно перекрыли, людям пришлось постоять около 20 минут.

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    Судя по данным «Яндекса», сейчас участок уже открыт, но вся часть набережной в районе Балтийского вокзала «багровая». Движение по ней и по Ново-Петергофскому мосту очень плотное.

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    Комментарии (11)

    муматор
    бояре едут! А хлопы должны ниц пасть и поклоны бить! Ну, и оплачивать это веселье. Кстати, где пригожинские, что по этому поводу в методичках пишут?
    hal9000
    судя по маркам авто...немцы приехали...)
    своих не бросаем
    такое было незадолго до 1917... история циклична
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