По Петербургу с ветерком. Посмотрите на кортеж, ради которого перекрыли набережную Обводного канала

Петербуржцам после рабочего дня довелось наблюдать впечатляющий кортеж, который спокойно и без пробок пересекал вечернюю набережную Обводного канала. На видео процессию успел заснять читатель «Фонтанки».
Проезд элитных машин с мигалками в сопровождении полиции можно было заметить около 20 часов вечера у дома 193. По словам очевидца, дорогу заблаговременно перекрыли, людям пришлось постоять около 20 минут.
Судя по данным «Яндекса», сейчас участок уже открыт, но вся часть набережной в районе Балтийского вокзала «багровая». Движение по ней и по Ново-Петергофскому мосту очень плотное.