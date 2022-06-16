«Путин и сам неплохой пранкер». Как самой популярной сессией на ПМЭФ стал розыгрыш писательницы Роулинг

Фото: Артем Геодакян/Фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





В деловой программе ПМЭФ-2022 появилась, возможно, самая лаконичная атрибуция спикера: «пранкер». На эту сессию ломились так, как в другие времена на встречи мировых лидеров. Не обошлось без микроскандала на входе и разоблачений в конце.

На пленарной сессии с многообещающим названием «Fake news в эпоху глобализации» и состав спикеров подобрался «вкусный»: официальный представитель МИД Мария Захарова, президент «Фонда открытой новой демократии» Кристина Потупчик, глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Александр Хинштейн. А еще — Вован и Лексус, у которых оказалась, наверное, самая лаконичная атрибуция из всех спикеров ПМЭФ-2022: пранкеры.



Еще до начала дискуссии в зал набилось в четыре раза больше народу, чем было можно. Во всяком случае, так подсчитали организаторы. На входе материализовалась неприветливая дева со смартфоном, которая именем «Росконгресса» закрыла собой входную дверь. Начала скапливаться небольшая, но возмущенная толпа. «Здесь специалисты, которые должны делать экспертное заключение по итогам сессии», — волновался мужчина в хорошем костюме. «Девушка, покажите свой бейдж, кто вам дал полномочия нас не пускать?» — вопрошала дама в строгом пиджаке.

Дева молча уткнулась в смартфон и принялась игнорировать всех и сразу. «Никогда на ПМЭФ такого не было, чтобы куда-то не пускали, — роптали опоздавшие. — Всегда люди ходили с одной сессии на другую свободно». Сломить сопротивление удалось, когда возмущение начало плавно перерастать в интеллигентный, но злой митинг.

В зале тем временем уже вовсю обсуждали коленки Марии Захаровой. Экс-омбудсмена Украины Денисову, которая «придумала изнасилование шестимесячного ребенка чайной ложкой», уже обсудили.

Свободных мест не было. Слушатели обильно лепились вдоль стен. Публика подобралась разнообразная. На одном ряду сидели: — девушка, с ног до головы одетая в трикотаж камуфляжной армейской расцветки и с красными ногтями; — женщина в розовом и с сумкой в виде черной глянцевой матрешки; — дама с вышитой крупными бусинами повязкой на лбу. Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак вглядывался в аудиторию, энергично что-то пережевывая. Кристина Потупчик, одетая только в нечто ультракороткое снизу и прозрачное и кружевное сверху, зябко ежилась в кресле. Депутат Хинштейн то и дело пытался улизнуть в недра собственного смартфона. Вован и Лексус сидели в уголке и не отсвечивали — их бенефис был запланирован на финал заседания.

«Вам не холодно? — участливо спросил Кристину Потупчик ведущий сессии Петр Лидов-Петровский. — Может, попросить что-нибудь выключить?» «Можно попросить что-нибудь принести лучше», — вставила Мария Захарова и многозначительно рассмеялась.



Фото: Александр Демьянчук/Фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





«Наша социология показывает, более 90% людей хотят участвовать в выявлении и маркировке фейков, — сказал Владимир Табак. — Это интересное открытие, потому что пользователи обычно не выступают так активно. Мы запускаем фактчекинговый сервис «Лапша», у него будет приложение внутри российских соцсетей. И туда можно будет отправить на верификацию информацию».



«Открываю Интернет и вижу, что вроде как видный, как мы раньше говорили, российский журналист, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», публикует у себя в ресурсах части моего тела, — поделилась Мария Захарова. — Выдавая чьи-то колени за мои. Рассказывая про фейки на примере больших и глобальных проблем, я сталкиваюсь с такой чушью. От великого до ничтожного один шаг». Отдельно обсудили, что Алексей Венедиктов* свой фейк про колени так и не удалил. Более того, после этой сессии он продолжил упорствовать в своей ереси.

Затем переключились на то, как развивалась ситуация в Буче.

«Звонят сначала корреспонденты, потом международные редакции, потом главные редактора. И как ответить на этот вопрос? — рассказала Захарова. — Как ты можешь это прокомментировать, если ты понятия не имеешь, что там такое в этом городе Буча. Два пути: начать сразу все отрицать, потому что ты об этом ничего не знаешь. Но этого делать нельзя, если ты против фейков. Второй путь — проверка фактов. Как проверять факты, которых нет? И вы проигрываете во времени, в реакции. Никто не мог себе представить, что в 21 веке возможна провокация такого уровня».

И процитировала «1984» Оруэлла, написанный в 1949 году про то, как «начальственный ум» превращает ложь в истину с помощью перекрестных ссылок: «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым... всего-навсего нужна непрерывная цепь побед над собственной памятью».

Александр Хинштейн, в свою очередь, рассказал, можно ли решить проблему фейков с помощью закона. Депутат отметил, что фейки существуют с незапамятных времен. Но сегодня изменился источник распространения информации. Теперь это уже не СМИ, а любой человек, у которого есть доступ в Интернет.

«Фейки распространяются по принципу шубы. Ты украл, у тебя ли украли, главное — что шуба была», — сказал депутат.

Фото: Александр Демьянчук/Фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





И напомнил, что первый масштабный фейк новейшего времени в России был связан с «Зимней вишней», когда после пожара в торговом центре некий пранкер начал обзванивать морги и распространять информацию о «сотнях трупов». А еще Хинштейн объяснил, что при каких условиях за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ сегодня можно получить 15 лет тюремного заключения. «Для того, чтобы такой срок был назначен, необходимо, чтобы наступили тяжкие последствия, — отметил Александр Хинштейн. — Чтобы в результате предпринятых тобой действий пострадали люди, и эти последствия были тяжкими». «В информационной войне побеждает не тот, кто прав, а тот, кто стреляет первым», — подытожил Хинштейн. И напомнил, что революция в Румынии в 1989 году началась с распространенных мировыми СМИ сообщений о пытках и убийствах, которым подверглись жители города Тимишоара. «А впоследствии выяснилось, что это были трупы, которые свезли из разных моргов и выдали за жертв Секуритате (Департамент государственной безопасности. — Прим. ред.), — сказал Хинштейн. — Но с этого началась так называемая бархатная революция, которая привела к падению режима Чаушеску».



«Мы живем в эпоху самой масштабной информационной войны в истории. И главное оружие — это фейк-ньюз, — добавила Кристина Потупчик. — Фейки создают целые государства. И ложь — это уже часть их политики. Выработать информационный иммунитет у нас уже не получится. Надо стимулировать развитие критического мышления и работать с сетевым мышлением граждан. Надо вводить в школах и вузах программы о том, как проводить фактчекинг. А с остальным населением работать через информационные площадки. Фейк из-за эмоциональной загруженности более вирален, чем опровержение на него».

Фото: Александр Демьянчук/Фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Потупчик отметила, что на Западе давно и креативно работают с фейками с помощью сервисов для проверки новостей. Если новость фейковая, на экране появляется изображение горящих трусов. В качестве инструмента для написания истории, которую нельзя изменить или подделать, Кристина Потупчик назвала блокчейн. Но отметила, что открытым остается вопрос, кто будет эту историю писать.

«Главное, чтобы борьбе с фейками нас не учили фейкометы», — ввернул публицист Михаил Придыбайло.



«Вы это не про нас?» — отвлекся от своего смартфона Хинштейн.

«Нет, конечно, нет!» — горячо воскликнул публицист.

А Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, представленные в деловой программе как Вован и Лексус, показали эксклюзив: в твиттере писательницы Джоан Роулинг ссылка, которую автор «Гарри Поттера» подписала призывом «стоять за Украину», ведет на шоу российских пранкеров. Они позвонили Роулинг от имени Владимира Зеленского, и она была уверена, что разговаривает с президентом Украины. «Зеленский» предложил писательнице убрать со лба мальчика-волшебника шрам в виде молнии, так как он похож на букву Z, и заменить его украинским трезубцем. А потом выстричь на голове Гарри чуб. Также собеседник заявил Роулинг, что хочет купить на деньги ее благотворительной инициативы помощи детям побольше оружия. А ракеты, которые полетят в российскую армию, подписывать словами «Авада кедавра!» Оценить реакции Джоан Роулинг на эту дичь Кузнецов и Столяров предложили на видео. Судя по реакции, ее смутило только предложение заменить молнию на трезубец и чуб.

«А как вы теперь, после блокировок со стороны YouTube, как вы свои пранки монетизируете?» — спросила после сессии корреспондент «Фонтанки».

«По-разному. Мы сейчас амбассадоры Рутьюба, у нас есть контракт соответствующий, — сказал Владимир Кузнецов. — Наше шоу выходит там. Мы с Рутьюба, кстати, практически ничего не получали, это был, скорее, способ распространения нашего контента в первую очередь. Еще мы закончили в начале этого года сценарий четырехсерийного сериала. У нас есть договор с одним из федеральных телеканалов. Но один из тех, кто должен был участвовать в производстве сериала, выехал за границу, и вся эта история притормозилась».



— В смысле сбежал?

— Я бы назвал это уехал. Временно. Мы надеемся.

— А Путину слабо позвонить? — уточнила корреспондент.

— Слабо, — признался Алексей Столяров. И добавил тише: «Он и сам неплохой пранкер». Венера Галеева, «Фонтанка.ру» *Признан в России иностранным агентом