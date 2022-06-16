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    Как на ПМЭФ Алексей Венедиктов* и Мария Захарова вторые сутки спорят о коленях представителя МИД

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    3 комментария

    Дискуссия о коленях Марии Захаровой между самой официальным представителем МИД и бывшим главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым* (признан СМИ-иноагентом) затянулась. Сторонам и на второй день, 16 июня, не удалось прийти к общему мнению.

    Накануне, 15 июня, Венедиктов в своем телеграм-канале, сослался на публикацию RTVI. Канал привел слова Марии Захаровой, что на тот момент еще главный редактор «Эха» в 2018–2019 годах якобы каждую неделю публиковал в своих соцсетях фото молодых израильтянок с оружием в руках, «воспевая молодость и красоту защищающих свою родину». Он припомнил представителю внешнеполитического ведомства, что и ее колени он также публиковал. В следующем посте Венедиктов разместил фото этих частей тела, явно принадлежащих женщине, с припиской, утверждающей, что колени принадлежат официальному представителю МИД России.

    Опровержение пришло незамедлительно в телеграм-канале представителя МИД: «Алексей Венедиктов, это не мои коленки. Всё понимаю и сразу прощаю. Фактчекинг никогда не был сильной стороной «Эха Москвы». Там же она представила некоторую доказательную базу в подтверждение своей позиции: нашла пост с фото в соцсетях Венедиктова и подчеркнула, что не присутствовала на мероприятии, где был сделан снимок.

    На одной из дискуссий на полях Международного экономического форума, который проходит в Петербурге, Захарова рассказала об этой истории, заявив, что Венедиктов публикует чьи-то части тела, выдавая их за ее.

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    Бывший главный редактор радиостанции отреагировал у себя в канале оперативно: «Мария Захарова решила продолжить тему своих коленок. Мол, не ее. Ну, в нашей стране бывали случаи, когда отрекались от друзей, от родителей, от детей. Но чтобы отрекались от своих коленок — это, конечно, уникально».

    В ответ Захарова опубликовала пост, в котором обвинила оппонента в том, что он «продолжает врать». «Опубликованные вами 15 июня 2022 года снимки ко мне не имеют никакого отношения. Признайте это, раз вас поймали на лжи», — написала она в телеграме.

    *Журналист Алексей Венедиктов признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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    Комментарии (3)

    footballer13
    Весь текст не осилил, это что-то про жабу и гадюку было?
    angel of death
    меня мало волнует сие мероприятие для псевдо-элиты....
    лучше расскажите, как там продвигается в стране посевная...
    хочется примерно прикинуть - почём осенью будут овощи в стране....
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