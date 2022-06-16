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    Пробки в Петербурге доросли до 7 баллов

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    Заторы на дорогах Петербурга к 18 часам достигли 7 баллов из десяти. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

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    По прогнозам, в ближайший час пробок станет меньше. К 21 часу они достигнут двух баллов.

    Плотное движение наблюдается в Центральном и Адмиралтейском районах города. На внешней стороне КАД сформировались два серьёзных затора: от съезда на Шоссейную улицу до 49 км и от 58 до 64 км автомобильной дороги.

    Читательница «Фонтанки» рассказала, что из-за перекрытий второй день стоит в пробках в сторону Шушар по полтора-два часа. Утром автомобилисты стояли на выезде из поселка, который заторы буквально взяли в кольцо.

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