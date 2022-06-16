Пробки в Петербурге доросли до 7 баллов

Заторы на дорогах Петербурга к 18 часам достигли 7 баллов из десяти. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

По прогнозам, в ближайший час пробок станет меньше. К 21 часу они достигнут двух баллов.



Плотное движение наблюдается в Центральном и Адмиралтейском районах города. На внешней стороне КАД сформировались два серьёзных затора: от съезда на Шоссейную улицу до 49 км и от 58 до 64 км автомобильной дороги.