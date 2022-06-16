    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиВице-губернатор о транспортеПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Играть, тихо говорить, перекусить — в Русском музее рассказали, как и зачем ходить с маленькими детьми на выставки

    253
    обсудить

    Русский музей выпустил рекомендации для визитов в музей с детьми. Статью «В музей — вместе с мамой» опубликовали на официальном сайте музея 16 июня.

    Специалисты считают, что посещать музей с детьми от года — полезно, причем не только детям, но и их родителям. Таким образом происходит профилактика материнского выгорания и депрессии из-за изоляции и бытового однообразия. А то, что поддерживает душевные силы родителей, благоприятно и для ребенка.

    Для каждого возраста ребенка существуют определенные паттерны поведения в музее, но даже если годовалый ребенок не будет интересоваться картинами, он постепенно начнет приобщаться к культурному процессу.

    «Приобщение к миру искусства можно начинать с любого возраста. Ребенок не увидит картин, но он увидит маму, смотрящую на картину, и почувствует мамино эмоциональное состояние, ее интерес. И обязательно поймет, что так можно и нужно делать — смотреть картины. Мама для него выступает эталоном, примером, которому ребенок обязательно будет подражать», — написано в рекомендациях.

    В пособии указаны правила, которым нужно следовать в музее, чтобы не переутомлять малыша: заранее выбрать 4–5 картин, и ограничить визит только ими, комментировать увиденное вслух (очень тихо), загадывать загадки и играть в игры. А после посещения музея родителям рекомендуют покормить ребенка.

    Рекомендации составлены Алёной Сусловой — методистом, музейным педагогом, музыкальным терапевтом на основе многолетнего опыта работы с детской аудиторией в Русском музее.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close