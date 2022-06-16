Играть, тихо говорить, перекусить — в Русском музее рассказали, как и зачем ходить с маленькими детьми на выставки

Специалисты считают, что посещать музей с детьми от года — полезно, причем не только детям, но и их родителям. Таким образом происходит профилактика материнского выгорания и депрессии из-за изоляции и бытового однообразия. А то, что поддерживает душевные силы родителей, благоприятно и для ребенка.

Русский музей выпустил рекомендации для визитов в музей с детьми. Статью «В музей — вместе с мамой» опубликовали на официальном сайте музея 16 июня.

Для каждого возраста ребенка существуют определенные паттерны поведения в музее, но даже если годовалый ребенок не будет интересоваться картинами, он постепенно начнет приобщаться к культурному процессу.

«Приобщение к миру искусства можно начинать с любого возраста. Ребенок не увидит картин, но он увидит маму, смотрящую на картину, и почувствует мамино эмоциональное состояние, ее интерес. И обязательно поймет, что так можно и нужно делать — смотреть картины. Мама для него выступает эталоном, примером, которому ребенок обязательно будет подражать», — написано в рекомендациях.

В пособии указаны правила, которым нужно следовать в музее, чтобы не переутомлять малыша: заранее выбрать 4–5 картин, и ограничить визит только ими, комментировать увиденное вслух (очень тихо), загадывать загадки и играть в игры. А после посещения музея родителям рекомендуют покормить ребенка.



Рекомендации составлены Алёной Сусловой — методистом, музейным педагогом, музыкальным терапевтом на основе многолетнего опыта работы с детской аудиторией в Русском музее.

