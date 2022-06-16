Вслед за президентом. В России разработали маршрут по местам отдыха Путина

Маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина представил Ростуризм. Пролегает он по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Презентация нового туристического маршрута произошла 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Назвали его «Сибирские каникулы».



«Маршрут «Сибирские каникулы» — это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова (цитата по РИА Новости).



Судя по информации, опубликованной на сайте нового туристического маршрута, он будет весьма разнообразен. В качестве достопримечательностей предлагаются как Саяно-Шушенская ГЭС, так и священные места буддизма в Туве или усыпальница вождей доисторических царств Среднего Енисея. Не обойдется и без природных достопримечательностей. Маршрут рассчитан на 8 дней и выглядит весьма насыщенным.