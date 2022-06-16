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    Вслед за президентом. В России разработали маршрут по местам отдыха Путина

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    Маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина представил Ростуризм. Пролегает он по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

    Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
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    Презентация нового туристического маршрута произошла 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Назвали его «Сибирские каникулы».

    «Маршрут «Сибирские каникулы» — это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова (цитата по РИА Новости).

    Судя по информации, опубликованной на сайте нового туристического маршрута, он будет весьма разнообразен. В качестве достопримечательностей предлагаются как Саяно-Шушенская ГЭС, так и священные места буддизма в Туве или усыпальница вождей доисторических царств Среднего Енисея. Не обойдется и без природных достопримечательностей. Маршрут рассчитан на 8 дней и выглядит весьма насыщенным.

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    Анонс маршрута Ростуризм дал еще в октябре 2021 года. «Сибирские каникулы» созданы по просьбам туристов.

    Добавим, что в последние несколько лет Владимир Путин неоднократно ездил на выходные в тайгу. Путешествует он как один, так и в компании министра обороны России Сергея Шойгу.

    Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

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    Комментарии (25)

    Dmitry Antonov
    Будет тур: "С Шойгу в тайгу"?
    Денеб
    Когда был Вова маленький
    С курчавой головой
    Он тоже бегал в валенках
    По горке ледяной......
    265869937
    Мы в школе учили детство В. Иллича.
    Походу, все возвращается на круги своя, опьять по пути Володеньки идти будем.
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