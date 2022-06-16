Глава Фонда «Сколково»: «Не надо механически менять что-то западное на китайское»

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, выступая на дискуссии «Эволюция инновационной инфраструктуры под новые экономические вызовы» во время ПМЭФ-2022 отметил, что сегодня перед стартапами, которые объединяет фонд, стоит несколько новых задач, появившихся в текущих условиях.
«Мы нашли несколько десятков компаний, которые производят продукты, аналогичные зарубежным, которые ушли с рынка, — подчеркнул он. — И сегодня нужно нарастить их производство, это тоже непросто, но возможно». Сейчас рассматривается вариант их финансирования и кредитования через ВЭБ.РФ.
Еще одна задача — налаживание логистики. У «Сколково» есть представительство в Китае, которое раньше было ориентировано на продвижение российской продукции на китайский рынок. Сегодня его задачи переориентированы на то, чтобы искать замену для тех иностранных товаров, дефицит которых испытывает Россия.
При этом он подчеркнул, что надо не механически менять все западное на китайское, в первую очередь необходимо все-таки развивать собственное производство.
Фонд «Сколково» в настоящее время объединяет более 3300 стартапов, общая выручка которых в 2021 году составила 247,8 млрд рублей.