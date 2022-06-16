Глава Фонда «Сколково»: «Не надо механически менять что-то западное на китайское»

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, выступая на дискуссии «Эволюция инновационной инфраструктуры под новые экономические вызовы» во время ПМЭФ-2022 отметил, что сегодня перед стартапами, которые объединяет фонд, стоит несколько новых задач, появившихся в текущих условиях.



«Мы нашли несколько десятков компаний, которые производят продукты, аналогичные зарубежным, которые ушли с рынка, — подчеркнул он. — И сегодня нужно нарастить их производство, это тоже непросто, но возможно». Сейчас рассматривается вариант их финансирования и кредитования через ВЭБ.РФ.

