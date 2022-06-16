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    ПМЭФ2022

    Сам неплох. Лексус и Вован объяснили, почему не станут звонить Путину, и рассказали о реакции политиков на пранки

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    2 комментария

    Лексус и Вован не станут звонить президенту России Владимиру Путину — с ним проще встретиться. Об этом пранкеры заявили на ПМЭФ-2022.

    Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

    «Он и сам неплохой пранкер», — заявил Лексус в ответ на вопрос «Фонтанки», а не слабо ли позвонить Путину.

    «Слушайте, он завтра здесь выступает. Я думаю, проще с ним встретиться», — добавил Вован. Он также рассказал о том, как нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин, в бытность главой ФНС, обзванивал подчиненных в разных регионах страны. Таким образом, он проверял качество работы налоговой.

    Кроме того, пранкеры рассказали, о различных реакциях политиков на звонки и их последствия: «Реакции разные бывают. Некоторые дипломатично не хотят комментировать. Например, в 2018 году у нас был пранк с президентом Макроном. Тогда Елисейский дворец очень дипломатично ушел от комментариев. Было сказано: «мы не будем ни подтверждать, ни опровергать данный разговор»».

    Пранкеры вспомнили о благодарности от премьер-министра Хорватии — «любителя восточно-европейского юмора». И о том, как бывший президент США Дональд Трам выиграл благодаря их пранкам с конкурентами: «Мы разоблачали фейки о том, что Трамп связан с Россией, и Россия вмешалась в выборы».

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    Комментарии (2)

    VKuser174198221
    Да уж....при таких политиках и бизнесменах- какие уж пранки......
    dragvs
    Талибы, Пушилин из МММ и пранкеры, ПМЭФ вышел на новый уровень.
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