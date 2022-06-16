Сам неплох. Лексус и Вован объяснили, почему не станут звонить Путину, и рассказали о реакции политиков на пранки

Лексус и Вован не станут звонить президенту России Владимиру Путину — с ним проще встретиться. Об этом пранкеры заявили на ПМЭФ-2022.

«Он и сам неплохой пранкер», — заявил Лексус в ответ на вопрос «Фонтанки», а не слабо ли позвонить Путину.



«Слушайте, он завтра здесь выступает. Я думаю, проще с ним встретиться», — добавил Вован. Он также рассказал о том, как нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин, в бытность главой ФНС, обзванивал подчиненных в разных регионах страны. Таким образом, он проверял качество работы налоговой.

