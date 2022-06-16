Сам неплох. Лексус и Вован объяснили, почему не станут звонить Путину, и рассказали о реакции политиков на пранки

Лексус и Вован не станут звонить президенту России Владимиру Путину — с ним проще встретиться. Об этом пранкеры заявили на ПМЭФ-2022.
Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
«Он и сам неплохой пранкер», — заявил Лексус в ответ на вопрос «Фонтанки», а не слабо ли позвонить Путину.
«Слушайте, он завтра здесь выступает. Я думаю, проще с ним встретиться», — добавил Вован. Он также рассказал о том, как нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин, в бытность главой ФНС, обзванивал подчиненных в разных регионах страны. Таким образом, он проверял качество работы налоговой.
Кроме того, пранкеры рассказали, о различных реакциях политиков на звонки и их последствия: «Реакции разные бывают. Некоторые дипломатично не хотят комментировать. Например, в 2018 году у нас был пранк с президентом Макроном. Тогда Елисейский дворец очень дипломатично ушел от комментариев. Было сказано: «мы не будем ни подтверждать, ни опровергать данный разговор»».
Пранкеры вспомнили о благодарности от премьер-министра Хорватии — «любителя восточно-европейского юмора». И о том, как бывший президент США Дональд Трам выиграл благодаря их пранкам с конкурентами: «Мы разоблачали фейки о том, что Трамп связан с Россией, и Россия вмешалась в выборы».