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    Мультимедийная заметка

    В Петербурге можно узнать вкус «Свежего листинга» и «Налогового вычета»

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    Бывают напитки исторические, бывают литературные, а в Северной столице теперь есть финансовые. Коктейли, посвященные теме инвестиций, разработали в Тинькофф Инвестициях совместно с Александром Сысоевым, венчурным инвестором, ресторатором и организатором российских ресторанных фестивалей.

    Фото: «Тинькофф Банк»
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    В инвестиционный сет вошли 11 коктейлей, в том числе безалкогольных: «Сахарное IPO», «Долгосрочный инвестор», «Биржевое золото», «Позитивная отчетность», «Долгожданные дивиденды», «Сессия на бирже», «Друг Баффета», «Свежий листинг», «Инвестор Spritz», «Налоговый вычет», «Новые рынки». Они представлены в специальном меню, которое доступно в нескольких десятках ресторанов Санкт-Петербурга во время ПМЭФ — с 15 по 18 июня.

    К коктейльному сету редакция Тинькофф Журнала запустила тест: он позволит определить подходящую инвестиционную аффирмацию. Каждый, кто его прошел, может получить подарочную акцию стоимостью до 20 000 рублей*. Секретный QR-код со ссылкой выдаст официант после заказа инвестиционного коктейля.

    Новости компаний

    *Организатор акции: акционерное общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, юр адрес Москва, ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26, срок проведения акции: с 14.06.2022 года по 19.06.2022 года (без учета срока предоставления бонусов). Подробнее о условиях акции читайте по ссылке.

    Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018, лицензия ЦБ РФ № 2673.

    Фото: «Тинькофф Банк»

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