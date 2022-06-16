Новые перекрытия и ограничения ждут водителей по 8 адресам. Среди них Лиговский, Суворовский и Большой проспект В.О.

С 18 по 20 июня новые ограничения движения вступят в силу в четырех районах Петербурга: Центральном, Василеостровском, Московском и Калининском. Водителей потеснят для ремонта дорог, тротуаров и светофоров и работ на коммуникациях, сообщает 16 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Для проезда транспорта с 18 по 19 июня будут закрыты участок Бассейной улицы от Варшавской улицы до Новоизмайловского проспекта и Мариинский проезд от Кирочной улицы до Калужского переулка. По обоим адресам будут прокладывать инженерные сети и коммуникации.



С 20 июня и до 31 июля из-за реконструкции и модернизации светофоров ограничат движение на перекрестках Суворовского проспекта и Кирочной улицы, проспекта Металлистов и Кондратьевского проспекта, а также Тульской улицы, Новгородской улицы и улицы Бонч-Бруевича.