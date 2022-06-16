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    Новые перекрытия и ограничения ждут водителей по 8 адресам. Среди них Лиговский, Суворовский и Большой проспект В.О.

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    1 комментарий

    С 18 по 20 июня новые ограничения движения вступят в силу в четырех районах Петербурга: Центральном, Василеостровском, Московском и Калининском. Водителей потеснят для ремонта дорог, тротуаров и светофоров и работ на коммуникациях, сообщает 16 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Для проезда транспорта с 18 по 19 июня будут закрыты участок Бассейной улицы от Варшавской улицы до Новоизмайловского проспекта и Мариинский проезд от Кирочной улицы до Калужского переулка. По обоим адресам будут прокладывать инженерные сети и коммуникации.

    С 20 июня и до 31 июля из-за реконструкции и модернизации светофоров ограничат движение на перекрестках Суворовского проспекта и Кирочной улицы, проспекта Металлистов и Кондратьевского проспекта, а также Тульской улицы, Новгородской улицы и улицы Бонч-Бруевича.

    Ремонт дороги с 20 июня до 29 августа ограничит проезд по участку Лиговского проспекта от Московского проспекта до линии Витебской железной дороги. На набережной Мойки, по обеим сторонам от Синего моста до 2-го Садового моста, движение будет ограничено до 15 октября.

    А на Большом проспекте В.О. с 20 июня и до 14 октября 2023 года ограничат движение транспорта по боковому проезду от улицы Опочинина до Наличной улицы. Там разместят временное ограждение.

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    Комментарии (1)

    VKuser748045
    исправьте, пожалуйста, название Опочининой улицы
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