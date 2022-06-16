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    Мутко заявил, что почти половина россиян не возьмут ипотеку даже при ставке 0%

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    12 комментариев

    Около 40% граждан России даже при нулевой ставке не смогут улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Об этом 16 июня заявил гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко на полях ПМЭФ.

    «40% граждан, они ипотеку, хоть нулевая ставка будет, не возьмут», — уверен он (цитата по РИА Новости).

    Кроме того, Мутко предложил сделать бессрочной программу льготной ипотеки для семей с детьми. По его словам, для застройщиков подобное решение будет гарантией устойчивого спроса, а граждане смогут спокойно покупать квартиры, не опасаясь не уложиться в отведенные сроки действия льготных программ.

    С 1 мая в России ставка по льготной ипотеке на новостройки была снижена с 12% до 9%. Предельная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей.

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    Комментарии (12)

    VKuser174198221
    ,,,,во жеж глупые холопишки, радеешь им радеешь, а оне собственной выгоды не понимают.....- дымал Боярин МУДКО!
    Алик-1
    Ещё не возьмут потому что была приватизация. Мы богатые люди - многие имеют в собственности жильё. Это вам не Штаты, где последние выплаты за квартиру делают уже на пенсии, а некоторые вообще всю жизнь живут в трейлерах
    274573038
    Очень кушац хочется(А вообще на госслужбе у нас в СПб ЗП специалиста с высшим образованием 30 тр )так о какой ипотеке идет речь?
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