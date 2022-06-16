Мутко заявил, что почти половина россиян не возьмут ипотеку даже при ставке 0%

Около 40% граждан России даже при нулевой ставке не смогут улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Об этом 16 июня заявил гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко на полях ПМЭФ.



«40% граждан, они ипотеку, хоть нулевая ставка будет, не возьмут», — уверен он (цитата по РИА Новости).



Кроме того, Мутко предложил сделать бессрочной программу льготной ипотеки для семей с детьми. По его словам, для застройщиков подобное решение будет гарантией устойчивого спроса, а граждане смогут спокойно покупать квартиры, не опасаясь не уложиться в отведенные сроки действия льготных программ.

