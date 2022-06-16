То ли шарф, то ли лента. На волнах Средней Невки заметили изящную «змею-пловчиху»

Жёлто-белая змейка, больше похожая на потерянный кем-то изящный шарфик или ленту, качалась на волнах Средней Невки. Извивающуюся в воде «пловчиху» заметили петербуржцы, гулявшие вдоль реки в районе ЦПКиО.
Горожане засняли животное на видео, которым 16 июня поделились в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам очевидцев, обнаружить пресмыкающееся удалось вблизи 2-го Елагина моста.
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Ленинградского зоопарка, качество съёмки не позволяет сказать точно, к какому виду принадлежит змея. Единственное, что можно определить достоверно, — «пловчиха» достигает небольшой длины.
«Плавать в той или иной мере могут практически все змеи. Змеи Ленинградской области плавают хорошо, особенно ужи. У нас из змей можно встретить гадюку и ужей, но чаще всё же в посёлках, на дачах и им подобных местах, а не в городе», — рассказали в зоопарке.