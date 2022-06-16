Пробки в Петербурге начали подтягиваться с КАД: вантовый мост встал в ожидании

На дорогах Петербурга в преддверии часа пик начали собираться пробки. Неожиданно плотно встала кольцевая автодорога у вантового моста.
По данным «Яндекс.Пробок», в половине пятого часа вечера на внутреннем кольце КАД скопился затор длиной 7,7 километра от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Также плотная 4-километровая пробка собралась на Софийской улице из области к развязке с кольцевой — «хвост» тянется от Петро-Славянки. На Пулковском шоссе наблюдается пробка между КАД и дорогой в аэропорт.
В центре движение пока не слишком плотное. Наиболее напряженная ситуация на Садовой улице, в Дворцовом проезде и в районе Исаакия.
В целом петербургские дороги к пяти часам загружены на 5 баллов. Для вечера четверга это обычный трафик. Ожидается, что пробки начнут расти с пяти часов и к шести достигнут 7 баллов. С 4 на 5 баллов пробки в городе перебиваются уже несколько часов, и для середины дня «пятерка» — многовато. Днем самыми загруженными улицами в городе оказались Невский проспект (к Дворцовой там и вовсе было 8 баллов), Московское шоссе (7 баллов в обе стороны) и Литейный — Загородный проспекты к Московскому (6 баллов). Нехарактерно плотный трафик наблюдался и на участке Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в направлении центра, вместо обычных трех там было 5 баллов.