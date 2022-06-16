«Могу ответить за свои слова». В «Зените» новый воспитанник «Спартака» Бакаев, и вокруг него уже горячо

Похоже, у «Зенита» появилась новая традиция — в составе обязательно должен быть воспитанник «Спартака» и перейти он должен со скандалом. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как прошла презентация бывшего игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» подписал 15 июня контракт с 25-летним полузащитником Зелимханом Бакаевым. А уже 16-го его показали журналистам во флагманском магазине петербургского клуба на Невском, 20. И хотя Бакаев — воспитанник «Спартака», а в последние три сезона играл в основе красно-белых, в его переходе изначально не было такого же нерва, как в случае с тем же Артемом Дзюбой. Но Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, прогрела трансфер своими высказываниями.



За три часа до презентации Бакаева Зарема Салихова опубликовала в своем блоге на сайте Sports.ru большой пост, полностью посвященный трансферу футболиста в «Зенит». Среди причин, почему москвичи не смогли сохранить своего воспитанника, она назвала завышенные финансовые требования.



«Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу». Это был удар ниже пояса, плевок в лицо. У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже иностранцы. Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры», — заявила Зарема.



Супруга владельца «Спартака» также намекнула на конфликтный характер Бакаева, который любил спорить с тренерами, и рассказала о мелочности: якобы Зелимхан отказался отдать десятый игровой номер Промесу, когда тот вернулся в «Спартак».

«Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра», — подытожила Салихова.

Еще до начала презентации Бакаева в прессе выступил его агент Герман Ткаченко, который дипломатично отметил, что вообще-то у него со «Спартаком» была договоренность не комментировать ход переговоров.



Сам Бакаев приехал в магазин «Зенита» в приподнятом настроении. Его сопровождали девушка и двое крупных мужчин с суровыми лицами. Мужчины оказались охраной, которая сопровождает его сейчас на всякий случай — все-таки бывший игрок «Спартака». Кто знает, как на это отреагируют чувствительные болельщики «Зенита». Бакаев улыбался и о чем-то весело переговаривался с сотрудниками клуба и магазина. Он легко справился с нанесением «семерки» на игровую футболку при помощи термопресса и с достоинством выдержал небольшую фотосессию. Затем приступил к общению с журналистами. Держался воспитанник «Спартака» довольно уверенно и даже почти не уходил от неудобных вопросов.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Было ли трудно принять решение о переходе в «Зенит»?

— Да, было непросто. Все понимают, какой это тяжелый трансфер. Но я ставлю перед собой максимальные цели. Уверен, что здесь я смогу добиться всего. Это большой клуб с большой историей. Так что надо работать, и все будет хорошо.

— То есть в «Спартаке» вы таких перспектив для себя не видели?

— Конечно, у «Спартака» тоже большие амбиции и большие перспективы. Но сейчас я уже игрок «Зенита» и хочу говорить только о «Зените».

— Когда вы узнали об интересе «Зенита»?



— Пару месяцев назад. Точно не могу сказать. Может, и раньше были какие-то разговоры, но отец с агентом договорились, что не будут отвлекать меня, чтобы я сосредоточился на футболе.

— Были ли другие варианты?

— Возможно и были, но без конкретики.

— В России или за рубежом?

— В России точно не было.

— Противостояние Питера и Москвы, «Зенита» и «Спартака» очень серьезное. Не боитесь ли попасть в жернова?

— Наверное, что-то и будет, но в любом случае это история, которую я буду вспоминать. Надеюсь, своей игрой я поменяю настроение болельщиков и они будут довольны мной. Главное — играть хорошо. Остальное придет само.



— Случайно с Дзюбой не общаетесь?

— Нет.

— Нигде в последнее время не пересекались с ним?

— Нет, только в сборной.

— Все-таки он опытный в этом плане человек.

— Нет, не спрашивал его об этом.

— Задумывались ли вы о конкуренции в клубе? На вашу позицию претендуют много игроков.

— Конкуренция — это хорошо. Для меня-то уж точно. Думаю, что именно из-за такой конкуренции в составе «Зенит» и становится каждый год чемпионом: никто не расслабляется в коллективе. Уверен, что борьба за место в составе будет интересной. А выиграет от этого только «Зенит».



— Общались ли вы с Сергеем Семаком по поводу ваших перспектив?

— Пока нет. Может, мне еще предстоит такой разговор. Я ко всему готов.

— Как вы относитесь к обвинениям Заремы Салиховой?

— Это уже прошлая история. Кто бы и что ни говорил, я сам уже все сказал, и сказал все честно. Могу ответить за свои слова. А про остальное — не хочу ворошить прошлое. Пусть говорят что хотят. Я честен перед самим собой и перед той командой, где я играл.



— Вы взяли 7-й номер, под которым играет ваш любимый футболист — Криштиану Роналду. В «Зените» его использовал Сердар Азмун — знаковый игрок для «Зенита». Готовы взять на себя такую ответственность?

— Да, я знаю. А еще знаю, что до Азмуна под 7-м номером играл Халк. У меня есть опыт в этом плане. В прошлой команде у меня была «десятка» — тоже ответственный номер. Надо доказывать и соответствовать такому номеру, под которым играли такие футболисты.



Футбольный клуб «Зенит»

— Расскажите историю ролика, где вы и другие воспитанники «Спартака» поете «"Зенит" — моя судьба!».

— В классе, когда учительница выходила, мы немножко баловались и скандировали разные кричалки. И кто-то предложил спеть «"Зенит" — моя судьба!». И потом тот, кто снимал ролик, перешел в ЦСКА и выложил его. Это просто шутка.

— Знаете ли вы другие зенитовские кричалки и какая ваша любимая?

— Я пока не так хорошо знаю, но в будущем выучу наизусть.

— На вашей позиции выступает Малком, а в «Зените» принято использовать футболистов везде. Например, Далер Кузяев выходит разве что не в воротах. Вы готовы играть там, где вам предложит Сергей Семак?



— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым нападающим. Там, где я буду приносить пользу для клуба, там я и буду играть. Тренеру виднее.

— А в защите?

— Если меня поставят, ради команды — не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю.

Уже 9 июля у Бакаева будет возможность сыграть против своего бывшего клуба в матче за Суперкубок. Как заявил футболист, он полностью готов к этому «бою». «Лишь бы без травм», — добавил он, чуть подумав.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

