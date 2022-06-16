Международные резервы России выросли за неделю на 3,3 миллиарда долларов. Их размер скоро могут засекретить

ЦБ РФ отчитался о недельной динамике международных резервов. После обвала с февраля их объем постепенно восстанавливается, но примерно половина пока остаются арестованными на Западе.

Объем международных резервов РФ 16 июня 2022 года составил 594,6 млрд долларов. Эта цифра в результате переоценки выросла на 3,3 млрд по сравнению с показателем недельной давности, отмечает регулятор в своем сообщении.

Максимальное значение показателя объема международных резервов отмечалось Центробанком 18 февраля 2022 года — 643,2 миллиарда в долларовом эквиваленте. Однако уже со следующей даты отчета — 25 февраля— оценка резервов стала резко сокращаться, упав к 20 мая до 583,4 млрд долл. Лишь после этого ситуация выправилась и объем резервов стал снова расти.