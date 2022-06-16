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    Международные резервы России выросли за неделю на 3,3 миллиарда долларов. Их размер скоро могут засекретить

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    25 комментариев

    ЦБ РФ отчитался о недельной динамике международных резервов. После обвала с февраля их объем постепенно восстанавливается, но примерно половина пока остаются арестованными на Западе.

    Объем международных резервов РФ 16 июня 2022 года составил 594,6 млрд долларов. Эта цифра в результате переоценки выросла на 3,3 млрд по сравнению с показателем недельной давности, отмечает регулятор в своем сообщении.

    Максимальное значение показателя объема международных резервов отмечалось Центробанком 18 февраля 2022 года — 643,2 миллиарда в долларовом эквиваленте. Однако уже со следующей даты отчета — 25 февраля— оценка резервов стала резко сокращаться, упав к 20 мая до 583,4 млрд долл. Лишь после этого ситуация выправилась и объем резервов стал снова расти.

    Стоит отметить, что после 24 февраля западные страны наложили арест на значительную часть международных резервов России, хранящихся на счетах в зарубежных банках. По оценке Минфина, Россия потеряла доступ примерно к 300 миллиардам долларов, то есть почти к половине.

    Сегодня же стало известно, что Правительство РФ внесло в Думу законопроект об отнесении размера международных резервов к государственной тайне, то есть предложило засекретить его, сообщает «Парламентская газета» 16 июня.

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    Комментарии (25)

    Piter Russo
    Вот что выходит если перестать брать кредиты на западе, и вкладываться в долговые обязательства ес и сша, и прикрыт санкциями вывод денег у крупнейших экспортеров.
    Появляются резервы которые можно вложить в инфраструктуру.
    Карабас Барабас
    Эти резервы не для нас, поэтому от нас и засекретят.
    VKuser174198221
    От кого засекретят цифры в иностранных платежных системах? От платежных систем? Или от нас? И вообще чего дожидаются эти средства в "резервах"? Ареста? Конфискации?
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