В Новгородской области появится региональный оператор фонда «Сколково»

Инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника — Валдай» станет региональным оператором «Сколково». Об этом договорились председатель правления фонда Игорь Дроздов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: предоставлено пресс-службой «Сколково» Поделиться Поделиться





Сейчас в Новгородской области 4 участника проекта «Сколково». Заявки планируют подать еще 13 стартапов. Центр «Интеллектуальная электроника — Валдай» создается по инициативе опорного вуза региона — Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года.

Появление регионального оператора фонда упростит для компаний региона получение статуса участника проекта «Сколково». Для них предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%. Кроме того, резиденты получат доступ к методологии и практикам «Сколково» и менторскую помощь, в том числе в вопросах выхода на международные рынки, получения грантов по различным программам.



Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково», рассказал, что сейчас у «Сколково» 20 региональных операторов по всей России, а среди более чем 3 300 стартапов почти половина — из регионов. «Наша задача помочь этим компаниям реализовать потенциал в своем регионе. Мы рады, что к сети «Сколково» подключается еще один оператор; таким образом, у предпринимателей Новгородской области появляется еще больше возможностей для ведения и масштабирования бизнеса на всю страну, для поиска инвесторов и индустриальных заказчиков», — отметил он.



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также отметил, что теперь новгородским компаниям не придется выезжать за пределы региона, чтобы получить все возможности экосистемы «Сколково». Также это привлечет другие компании, которые уже есть в «Сколково», в регион.