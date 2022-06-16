В строительство завода бытовой химии в парке «Марьино» вложат 8 млрд рублей

Компания «Аист», производящая бытовую химию, приобрела участок площадью 10,6 га в петербургском индустриальном парке «Марьино». Инвестиции в производство составят до 8 млрд рублей. Меморандум о совместной деятельности на ПМЭФ-2022 подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ЗАО «Аист» Леонид Ракша.

На участке построят новое предприятие по производству широкого ассортимента бытовой химии, в том числе — для импортозамещения. Планируется, что объем производства составит до 12 тыс. тонн в месяц, запустить его планируют в 2027 году. Как прокомментировал Леонид Ракша, «Аист» работает на рынке уже 156 лет и является участником программы импортозамещения, а также крупным поставщиком по госконтрактам.

Индустриальный парк «Марьино» − промышленная зона площадью 130 га в Петродворцовом районе Петербурга и единственный индустриальный парк в городе, сертифицированный по ГОСТ.

— В 2021 году ВТБ профинансировал строительство третьей очереди промпарка «Марьино», что позволило предложить рынку еще около 20 га промышленной земли, — отметил на подписании Денис Бортников. — Сегодня возможности «Марьино» востребованы у российских предприятий, в том числе для импортозамещающих производств.



Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что город заинтересован в развитии подобного производства и готов его поддержать, поскольку это даст новые рабочие места, увеличит выпуск важной продукции и обеспечит дополнительные налоговые поступления в городской бюджет.

