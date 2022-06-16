Затухание, запутанность и Game over. На ПМЭФ рассказали о состоянии нефтегазового рынка

На ПМЭФ-2022 16 июня проходит сессия, посвященная рынкам нефти и газа. Новак и Миллер не рассказывают ничего веселого.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», зампредседателя правительства Александр Новак назвал рынок нефти сбалансированным, но с огромными рисками и неопределенностью. Они связаны с политическими решениями — в том числе с запретами на поставку. «Рынок в ожидании трансформации», — заявил он.



Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о ценовых шоках и инфляции — а главное, о затухании бреттон-вудской системы (международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте»).