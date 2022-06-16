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    ПМЭФ2022

    Затухание, запутанность и Game over. На ПМЭФ рассказали о состоянии нефтегазового рынка

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    3 комментария

    На ПМЭФ-2022 16 июня проходит сессия, посвященная рынкам нефти и газа. Новак и Миллер не рассказывают ничего веселого.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», зампредседателя правительства Александр Новак назвал рынок нефти сбалансированным, но с огромными рисками и неопределенностью. Они связаны с политическими решениями — в том числе с запретами на поставку. «Рынок в ожидании трансформации», — заявил он.

    Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о ценовых шоках и инфляции — а главное, о затухании бреттон-вудской системы (международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте»).

    «Глобальные и международные институты ее отсыхают, мы и роли их не чувствуем, и они сами не знают своего смысла», — заявил он, назвав происходящее «санкционной и квазисанкционнной запутанностью».

    «Мы активно боремся с англицизмами, но сегодня можно сказать — Game is over. Потому что спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. И это тектонический сдвиг», — подчеркнул Миллер.

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    Комментарии (3)

    Alex000
    Но про Game over - в сущности верно. Только Game over опять же не снаружи.
    Alex000
    "Глобальные и международные институты ее отсыхают"
    Это не институты отсыхают, а ваши связи с ними.
    Две монеты
    Если ты убьёшь человека, то тебя посадят в тюрьму, где ты тоже "не почувствуешь" как развивается город вокруг тебя.
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