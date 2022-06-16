Баскетбольная Евролига отстранила российские клубы от участия в новом сезоне

Российские баскетбольные клубы не допустят к участию в Евролиге в сезоне-2022/23. Как сообщили 16 июня на официальном сайте турнира, большинство акционеров проголосовало против их допуска.
В новом сезоне российские команды заменят испанской «Валенсией» и сербским «Партизаном». Они получили уайлд-кард для участия в соревнованиях.
В конце февраля Евролига отстранила «Зенит», ЦСКА и УНИКС от участия в сезоне-2021/22. Сезон был в самом разгаре, и команды занимали пятое, шестое и восьмое места соответственно. Их результаты аннулировали.
ЦСКА играет в Евролиге с момента ее основания, выступая одним из акционеров турнира. При этом в организации подчёркивали, что на право владения акциями клуба ситуация не повлияет.