Музей военно-морской славы в Кронштадте откроется в 2023 году. Здесь планируют провести Международный военно-морской салон

«Корпорация морского приборостроения» поможет в создании экспозиции Музея военно-морской славы в «Острове фортов». Сам музей и конгрессно-выставочный центр откроются в 2023 году.

Соглашение о сотрудничестве подписали во время XXV Петербургского международного экономического форума руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и генеральный директор АО «Корпорация морского приборостроения» Леонид Стругов.

— Экспозиция создаваемого Музея военно-морской славы рассказывает о технологиях и людях на флоте. Морские приборы — важная часть технологической базы флота, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Сотрудничество с Корпорацией морского приборостроения как лидером отрасли поможет нам наилучшим образом раскрыть эту тему. Мы намерены взаимодействовать в части обмена информацией, в вопросах экспертно-аналитического характера.

Напомним, что Музей военно-морской славы должен стать одним из центральных объектов кластера «Остров фортов». Для создания музея реконструируются под экспозиционные пространства два исторических здания артиллерийских арсеналов. Их объединит павильон, специально спроектированный для размещения главного экспоната музея — первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Общая площадь музея составит 46,2 тыс. кв. м, из них 13,8 тыс. кв. м займет конгрессно-выставочный центр, еще 2,9 тыс. кв. м отведено под размещение подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

Здания артиллерийских арсеналов, где разместится музей, обещают сохранить в максимально историческом виде: оригинальные архитектурные элементы и даже текстуры стен, которые не находятся в аварийном состоянии, будут очищены и законсервированы. Такой же подход будет применен и в отношении К-3.



Строительно-монтажные работы по музею и конгрессно-выставочному центру планируется завершить до конца 2022 года, чтобы в 2023 году он мог принять Международный военно-морской салон. Тогда же планируется открытие музея для широкой общественности.