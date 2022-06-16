В Колпино прошла благотворительная акция в помощь тяжелобольным маленьким петербуржцам и детям Донбасса

Ежегодно благотворительные матчи-концерты «От сердца к сердцу» собирают многомиллионные средства для оказания медицинской помощи семьям, где болеют дети. В разные годы участниками футбольного матча звёзд политики, спорта и эстрады становились Александр Жуков, Сергей Лавров, Илья Авербух, Виктор Гусев, Дмитрий Харатьян, Андрей Шаронов, Виктор Зинчук, Игорь Корнелюк и другие знаменитости.

В этом году на газон спортивно-оздоровительного комплекса Колпинского района «Ижорец» вышли две футбольные команды представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты разных уровней, предприниматели из числа участников ПМЭФ, звёзды спорта и эстрады. Старт футбольному противостоянию дал депутат Госдумы Михаил Романов, которому принадлежит идея акции, а также знаменитый фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

Акция проводится с 2015 года. За это время, отметил Михаил Романов, помощь была оказана десяткам детей с тяжёлыми заболеваниями.

«В этом году адресная помощь будет оказана не только петербургским детям, нуждающимся в лечении, но и малышам с тяжёлыми заболеваниями из семей донбасских беженцев», — рассказал парламентарий.



По окончании матча семьи с детьми с ограниченными возможностями из Невского, Центрального и Колпинского районов получили в подарок сертификаты на приобретение средств для реабилитации, а также путёвок на реабилитационное лечение детей. Часть собранных средств в рамках акции будет направлена на поддержку детей-инвалидов из Донбасса.

