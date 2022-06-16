    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd56.66eur59.12
    ТЕМА ДНЯ

    Шеф-повар ПМЭФ рассказал, за что платят гости

    Бракованные детиВице-губернатор о транспортеПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пройдет в два этапа. Рассказываем подробности распродажи в IKEA

    Компания «сокращает масштаб бизнеса» в России и распродает товар со складов

    9341
    3 комментария
    Компания IKEA проведет распродажу в два этапа: сначала среди сотрудников, потом среди обычных покупателей
    Компания IKEA проведет распродажу в два этапа: сначала среди сотрудников, потом среди обычных покупателейФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    15 июня стало известно, что компания IKEA уходит из России. На официальном сайте указано, что компания приняла решение «сократить масштаб бизнеса в России», поэтому это может быть прощание не навсегда. В ближайшее время мы не поедим фрикаделек, но еще сможем купить акулу или новую мебель. Компания анонсировала большую распродажу, а мы постарались узнать подробности.

    По данным нашего источника в IKEA, распродажа начнется 1 июля и пройдет в два этапа.

    — Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы онлайн с 1 июля, — рассказал источник MSK1.RU в IKEA. — Сначала будет организована распродажа среди сотрудников, а потом среди покупателей.

    Первый этап — распродажа товара, который остался на складах компании в России, среди сотрудников. При этом им продолжат платить зарплату и оплачивать медицинскую страховку до 31 августа. Другой наш источник, связанный с компанией, подтвердил, что в IKEA стараются уйти с «максимальной бережностью и заботой к персоналу». При этом в компании намерены расстаться примерно с половиной сотрудников.

    — С 1 июля администрация будет предлагать рабочим получить по 7–8 окладов отступных вместо процедуры сокращения и помогать в трудоустройстве на бирже труда. С сотрудниками будут проводиться индивидуальные беседы в ближайшее время, — сообщил нам один из источников в компании.

    Второй этап — распродажа среди клиентов IKEA, обычных покупателей. Точные сроки пока неизвестны, их обещают опубликовать на официальном сайте сразу после утверждения. Однако наш источник сообщил, что все слухи о проведении распродажи на «Яндекс.Маркете» ошибочны. Вероятнее всего, местом распродажи товаров IKEA станет официальный онлайн-магазин компании, и только он.

    При этом у всех сотрудников IKEA и связанных с компанией людей, с которыми мы общались, остается надежда на возвращение компании. Один из наших источников объясняет решение IKEA попыткой «оптимизировать бизнес» и сократить убытки, которые компания несет ежедневно. Изнутри нынешняя ситуация не ощущается как полный уход и финал, а скорее как долгое расставание, делится с нами источник.

    Если вы работали или работаете в IKEA, свяжитесь с нами!

    Компания IKEA проведет распродажу в два этапа: сначала среди сотрудников, потом среди обычных покупателей
    Компания IKEA проведет распродажу в два этапа: сначала среди сотрудников, потом среди обычных покупателейФото: Александр Ощепков / NGS.RU

    Самую оперативную информацию о жизни столицы теперь можно узнать из телеграм-канала «MSK1.RU» и нашей группы во «ВКонтакте».

    По теме

    IKEAИКЕАраспродажаскладуход из России
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ10

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    MidNightWoodpecker
    Во прет Х5-ретейлу . ещё перекрестков пооткрывает.
    JTprof
    Я вот не понимаю, зачем низкообразованным работникам - что этим складским, что сборщикам авто выплачивать более 2-3 окладов по закону?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close