Пройдет в два этапа. Рассказываем подробности распродажи в IKEA

15 июня стало известно, что компания IKEA уходит из России. На официальном сайте указано, что компания приняла решение «сократить масштаб бизнеса в России», поэтому это может быть прощание не навсегда. В ближайшее время мы не поедим фрикаделек, но еще сможем купить акулу или новую мебель. Компания анонсировала большую распродажу, а мы постарались узнать подробности.

— Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы онлайн с 1 июля, — рассказал источник MSK1.RU в IKEA. — Сначала будет организована распродажа среди сотрудников, а потом среди покупателей.

По данным нашего источника в IKEA, распродажа начнется 1 июля и пройдет в два этапа.

Первый этап — распродажа товара, который остался на складах компании в России, среди сотрудников. При этом им продолжат платить зарплату и оплачивать медицинскую страховку до 31 августа. Другой наш источник, связанный с компанией, подтвердил, что в IKEA стараются уйти с «максимальной бережностью и заботой к персоналу». При этом в компании намерены расстаться примерно с половиной сотрудников.

— С 1 июля администрация будет предлагать рабочим получить по 7–8 окладов отступных вместо процедуры сокращения и помогать в трудоустройстве на бирже труда. С сотрудниками будут проводиться индивидуальные беседы в ближайшее время, — сообщил нам один из источников в компании.

Второй этап — распродажа среди клиентов IKEA, обычных покупателей. Точные сроки пока неизвестны, их обещают опубликовать на официальном сайте сразу после утверждения. Однако наш источник сообщил, что все слухи о проведении распродажи на «Яндекс.Маркете» ошибочны. Вероятнее всего, местом распродажи товаров IKEA станет официальный онлайн-магазин компании, и только он.