Бывший футболист «Спартака» Бакаев приехал на свою презентацию в «Зените» с двумя охранниками

Зелимхан Бакаев родился 1 июля 1996 года в Назрани. Футболом начал заниматься в школе местного «Ангушта». В 11 лет Бакаев поехал в Москву. С 2007-го по 2013-й воспитывался в академии «Спартака». В сезоне-2013/14 Бакаев дебютировал в молодежном первенстве, а уже в сезоне-2015/15 флангового полузащитника перевели в «Спартак-2». Тогда Зелимхан выступал на левом краю и был не очень результативен — 14 голов за пять сезонов.



В РПЛ дебютировал при Массимо Каррере на старте сезона-2017/18. Летом 2018-го он уехал в аренду в тульский «Арсенал». Здесь Бакаев забил 8 голов (1 — с пенальти) и вошел в десятку лучших игроков РПЛ по количеству успешных обводок.



Сезон-2019/20 Бакаев начал уже в «Спартаке», проведя второй успешный сезон в РПЛ. В сезоне-2019/20 впервые сыграл за сборную России. Сейчас на счету Зелимхана 12 матчей и 1 гол за национальную команду. В сезоне-2021/22 в РПЛ Бакаев сделал 6 голевых передач — столько же у Малкома и Далера Кузяева, а больше только у Антона Зиньковского («Крылья Советов») и Себастьяна Шиманьского из «Динамо».



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