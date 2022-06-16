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    Бывший футболист «Спартака» Бакаев приехал на свою презентацию в «Зените» с двумя охранниками

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    1 комментарий

    Новичка футбольного клуба «Зенит» Зелимхана Бакаева пришлось охранять во время его презентации в фирменном магазине петербургской команды на Невском проспекте, 20. Футболист приехал в сопровождении двух специалистов службы безопасности.

    Бакаев собственноручно при помощи термопресса нанес на игровую футболку номер «7», под которым он будет играть за «Зенит». После он пообщался с журналистами.

    «Было непросто принять решение о переходе в «Зенит». Все понимают, какой это тяжелый трансфер. Но я амбициозен и ставлю перед собой максимальные цели. Уверен, что здесь я смогу добиться всего. Это большой клуб с большой историей. Так что надо работать, и все будет хорошо», — заявил Бакаев.

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    О переходе полузащитника в «Зенит» было официально объявлено 15 июня. Он присоединился к сине-бело-голубым в качестве свободного агента.

    Зелимхан Бакаев родился 1 июля 1996 года в Назрани. Футболом начал заниматься в школе местного «Ангушта». В 11 лет Бакаев поехал в Москву. С 2007-го по 2013-й воспитывался в академии «Спартака». В сезоне-2013/14 Бакаев дебютировал в молодежном первенстве, а уже в сезоне-2015/15 флангового полузащитника перевели в «Спартак-2». Тогда Зелимхан выступал на левом краю и был не очень результативен — 14 голов за пять сезонов.

    В РПЛ дебютировал при Массимо Каррере на старте сезона-2017/18. Летом 2018-го он уехал в аренду в тульский «Арсенал». Здесь Бакаев забил 8 голов (1 — с пенальти) и вошел в десятку лучших игроков РПЛ по количеству успешных обводок.

    Сезон-2019/20 Бакаев начал уже в «Спартаке», проведя второй успешный сезон в РПЛ. В сезоне-2019/20 впервые сыграл за сборную России. Сейчас на счету Зелимхана 12 матчей и 1 гол за национальную команду. В сезоне-2021/22 в РПЛ Бакаев сделал 6 голевых передач — столько же у Малкома и Далера Кузяева, а больше только у Антона Зиньковского («Крылья Советов») и Себастьяна Шиманьского из «Динамо».

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    Комментарии (1)

    VKuser1115940
    Почему у себя дома не играет? А вообще, после отлучения от еврокубков, футбол стал неинтересен.
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