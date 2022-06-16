Бывший футболист «Спартака» Бакаев приехал на свою презентацию в «Зените» с двумя охранниками

Новичка футбольного клуба «Зенит» Зелимхана Бакаева пришлось охранять во время его презентации в фирменном магазине петербургской команды на Невском проспекте, 20. Футболист приехал в сопровождении двух специалистов службы безопасности.
Бакаев собственноручно при помощи термопресса нанес на игровую футболку номер «7», под которым он будет играть за «Зенит». После он пообщался с журналистами.
«Было непросто принять решение о переходе в «Зенит». Все понимают, какой это тяжелый трансфер. Но я амбициозен и ставлю перед собой максимальные цели. Уверен, что здесь я смогу добиться всего. Это большой клуб с большой историей. Так что надо работать, и все будет хорошо», — заявил Бакаев.
О переходе полузащитника в «Зенит» было официально объявлено 15 июня. Он присоединился к сине-бело-голубым в качестве свободного агента.