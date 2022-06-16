Голодным лучше не смотреть. Шеф-повар ПМЭФ рассказал, за что столько платят гости

С такой кухней решать глобальные вопросы проще. Шеф-повар ПМЭФ Виталий Тихонов рассказал «Фонтанке» о блюдах, которыми потчует гостей. Это смесь традиций с вкусовыми изюминками.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
«Сегодня мы кормим гостей разнообразными блюдами из разных кухонь мира», — рассказал Виталий Тихонов корреспонденту «Фонтанки» 16 июня.
По его словам, в меню специально собраны русская, паназиатская и вегетарианская кухня. Не обошли стороной и средиземноморскую.
«У нас такое обширное меню, чтобы и зарубежные гости смогли найти для себя что-то полезное, но с нашими уже вкраплениями, с изюминкой. На свой манер, свой авторский вкус я интерпретирую различные блюда», — говорит Виталий Тихонов.
Шеф-повар ПМЭФ отметил, что в блюдах используются камчатский краб и телячьи щёчки, приготовленные с добавлением азиатских ноток.
«Конечно, свежие ягоды и фрукты. Учитываем сезонность и используем только свежайшие продукты, — подчеркнул Виталий Тихонов. — У нас обилие полезной и понятной кухни. Самое главное, что люди могут зарядиться свежей энергией, насладиться вкусом и дальше пойти спокойно со свежими силами решать вопросы глобального уровня».
Напомним, что на ПМЭФ-2022 блюда из меню ресторана стоят 4500 рублей. По сравнению с прошлым годом подорожание составило около 20 процентов — тогда обед стоил 3800 рублей.
Виталий Тихонов родился в Таллине и долгое время работал в европейских ресторанах. С 2015 года работает в Москве. Шеф Тихонов стажировался в «мишленовских» ресторанах в Осло и Копенгагене.