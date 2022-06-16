    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd56.66eur59.12
    ТЕМА ДНЯ

    Шеф-повар ПМЭФ рассказал, за что платят гости

    Бракованные детиВице-губернатор о транспортеПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ПМЭФ2022

    Голодным лучше не смотреть. Шеф-повар ПМЭФ рассказал, за что столько платят гости

    5546
    13 комментариев

    С такой кухней решать глобальные вопросы проще. Шеф-повар ПМЭФ Виталий Тихонов рассказал «Фонтанке» о блюдах, которыми потчует гостей. Это смесь традиций с вкусовыми изюминками.

    автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    «Сегодня мы кормим гостей разнообразными блюдами из разных кухонь мира», — рассказал Виталий Тихонов корреспонденту «Фонтанки» 16 июня.

    По его словам, в меню специально собраны русская, паназиатская и вегетарианская кухня. Не обошли стороной и средиземноморскую.

    «У нас такое обширное меню, чтобы и зарубежные гости смогли найти для себя что-то полезное, но с нашими уже вкраплениями, с изюминкой. На свой манер, свой авторский вкус я интерпретирую различные блюда», — говорит Виталий Тихонов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Шеф-повар ПМЭФ отметил, что в блюдах используются камчатский краб и телячьи щёчки, приготовленные с добавлением азиатских ноток.

    «Конечно, свежие ягоды и фрукты. Учитываем сезонность и используем только свежайшие продукты, — подчеркнул Виталий Тихонов. — У нас обилие полезной и понятной кухни. Самое главное, что люди могут зарядиться свежей энергией, насладиться вкусом и дальше пойти спокойно со свежими силами решать вопросы глобального уровня».

    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что на ПМЭФ-2022 блюда из меню ресторана стоят 4500 рублей. По сравнению с прошлым годом подорожание составило около 20 процентов — тогда обед стоил 3800 рублей.

    Виталий Тихонов родился в Таллине и долгое время работал в европейских ресторанах. С 2015 года работает в Москве. Шеф Тихонов стажировался в «мишленовских» ресторанах в Осло и Копенгагене.

    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (13)

    Денеб
    То, что на тарелках - как будто воробей капнул....мало и неаппетитно........
    252674901
    Главное пожрать и подписать "протокол намерений", ни к чему не обязывающий.
    VKuser198029047
    Это еще и "тема дня" на заглавной странице сайта. Рехнулись умом совсем.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close