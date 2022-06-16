Голодным лучше не смотреть. Шеф-повар ПМЭФ рассказал, за что столько платят гости

С такой кухней решать глобальные вопросы проще. Шеф-повар ПМЭФ Виталий Тихонов рассказал «Фонтанке» о блюдах, которыми потчует гостей. Это смесь традиций с вкусовыми изюминками.

«Сегодня мы кормим гостей разнообразными блюдами из разных кухонь мира», — рассказал Виталий Тихонов корреспонденту «Фонтанки» 16 июня.



По его словам, в меню специально собраны русская, паназиатская и вегетарианская кухня. Не обошли стороной и средиземноморскую.

«У нас такое обширное меню, чтобы и зарубежные гости смогли найти для себя что-то полезное, но с нашими уже вкраплениями, с изюминкой. На свой манер, свой авторский вкус я интерпретирую различные блюда», — говорит Виталий Тихонов.