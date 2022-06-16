Президент Армении попал на свадьбу в центре Петербурга

Большое скопление машин представительского класса наблюдали днем 16 июня возле армянской апостольской церкви гуляющие по Невскому проспекту. Там в этот момент шла торжественная церемония бракосочетания.
Как выяснила «Фонтанка», церковь на Невском перед участием в ПМЭФ-2022 посетил недавно избранный президент Армении Ваагн Хачатурян. Эту информацию нашему изданию подтвердили в культовом учреждении. Цель визита там не уточнили.
При этом в армянской церкви специально пояснили, что приезд главы государства никак не связан со свадебными торжествами. В то же время, когда молодожены вышли из собора, из двора как раз выезжала полицейская машина, которая посигналила, и их через громкоговоритель поздравили с событием.
Кем являются новобрачные, у которых на свадьбе, пусть и случайно, побывал президент, «Фонтанка» в данный момент выясняет.