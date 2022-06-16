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    Президент Армении попал на свадьбу в центре Петербурга

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    4 комментария

    Большое скопление машин представительского класса наблюдали днем 16 июня возле армянской апостольской церкви гуляющие по Невскому проспекту. Там в этот момент шла торжественная церемония бракосочетания.

    Как выяснила «Фонтанка», церковь на Невском перед участием в ПМЭФ-2022 посетил недавно избранный президент Армении Ваагн Хачатурян. Эту информацию нашему изданию подтвердили в культовом учреждении. Цель визита там не уточнили.

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    При этом в армянской церкви специально пояснили, что приезд главы государства никак не связан со свадебными торжествами. В то же время, когда молодожены вышли из собора, из двора как раз выезжала полицейская машина, которая посигналила, и их через громкоговоритель поздравили с событием.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Кем являются новобрачные, у которых на свадьбе, пусть и случайно, побывал президент, «Фонтанка» в данный момент выясняет.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Возьми их к себе, Ваган-джан.....пусть поднимают независимую Армению.....
    своих не бросаем
    чего здесь то, а не в Ереване?
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