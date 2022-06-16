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    Паркуясь в Большом Казачьем, водитель провалился колесом в кипяток вместе с асфальтом

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    6 комментариев

    Аварию на теплосети устраняют днем 16 июня в Адмиралтейском районе Петербурга. Из ямы с кипятком пришлось вызволять автомобиль.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Прорыв трубы с горячей водой произошел у дома 7 по Большому Казачьему переулку. Легковой автомобиль, подъезжая припарковаться в переулке, провалился вместе с асфальтом в яму с кипятком правым передним колесом, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна. Вызволить машину из горячей ловушки помогли прибывшие на место пожарные. Автомобиль подцепили тросом и аккуратно вытянули.

    В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что специалисты предприятия уже прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Выход воды на поверхность локализован, ведется дополнительная диагностика сети, по окончании которой начнут ремонтировать непосредственно поврежденный участок трубопровода. Отключать потребителей на время работ не будут.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    У попавшего в кипяток автомобиля видимых повреждений нет, но весь реальный ущерб будет возмещен, добавили в компании. Ответственность предприятия застрахована.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (6)

    кирыч
    И на фотке не Большой , а Малый казачий переулок!
    кирыч
    Врут! Воду уже отключили! О чем уже и проинформировали жильцов.
    Врут как всегда......
    NoName1234
    «Весь реальный ущерб будет возмещён»
    Смешно….
    А это как? Пальцем в небо??
    А как же скрытые повреждения??
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