Паркуясь в Большом Казачьем, водитель провалился колесом в кипяток вместе с асфальтом

Аварию на теплосети устраняют днем 16 июня в Адмиралтейском районе Петербурга. Из ямы с кипятком пришлось вызволять автомобиль.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Прорыв трубы с горячей водой произошел у дома 7 по Большому Казачьему переулку. Легковой автомобиль, подъезжая припарковаться в переулке, провалился вместе с асфальтом в яму с кипятком правым передним колесом, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна. Вызволить машину из горячей ловушки помогли прибывшие на место пожарные. Автомобиль подцепили тросом и аккуратно вытянули.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что специалисты предприятия уже прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Выход воды на поверхность локализован, ведется дополнительная диагностика сети, по окончании которой начнут ремонтировать непосредственно поврежденный участок трубопровода. Отключать потребителей на время работ не будут.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
У попавшего в кипяток автомобиля видимых повреждений нет, но весь реальный ущерб будет возмещен, добавили в компании. Ответственность предприятия застрахована.