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    В Московском районе Петербурга появилась новая экотропа

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    В Московском районе Петербурга появился прогулочный экомаршрут протяженностью 2,5 км, проходящий по территории бывшего питомника.

    Предоставлено пресс-службой Setl Group
    Предоставлено пресс-службой Setl Group
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    При создании экотропы дорожку расчистили от поросли и отсыпали тропинки, установили скамейки из природного материала и кормушки для птиц, а через овражки перекинули мостики. Также на территории появились информационные стенды с перечнем деревьев, кустарников и трав, которые встречаются на маршруте.

    Проложить экоторопу через лес было совместной инициативой администрации Московского района и холдинга Setl Group. Маршрут проходит начинается у ЖК «Зеленый квартал» и уходит вглубь лесного массива, после чего примыкает ЖК «Парадный ансамбль» на Пулковском шоссе.

    Предоставлено пресс-службой Setl Group
    Предоставлено пресс-службой Setl Group

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