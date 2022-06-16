В Московском районе Петербурга появилась новая экотропа

В Московском районе Петербурга появился прогулочный экомаршрут протяженностью 2,5 км, проходящий по территории бывшего питомника.
При создании экотропы дорожку расчистили от поросли и отсыпали тропинки, установили скамейки из природного материала и кормушки для птиц, а через овражки перекинули мостики. Также на территории появились информационные стенды с перечнем деревьев, кустарников и трав, которые встречаются на маршруте.
Проложить экоторопу через лес было совместной инициативой администрации Московского района и холдинга Setl Group. Маршрут проходит начинается у ЖК «Зеленый квартал» и уходит вглубь лесного массива, после чего примыкает ЖК «Парадный ансамбль» на Пулковском шоссе.