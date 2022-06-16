На Ямале загорелось крупнейшее газовое месторождение. Посмотрите, как ревет и взмывает в небо огонь

В Ямало-Ненецком автономном округе произошел крупный пожар на Уренгойском газовом месторождении. Видео жуткого зрелища разошлось по соцсетям — в том числе его опубликовали в группе «Новый Уренгой Online» «ВКонтакте».
«Шестнадцатого июня в 00:30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ООО «Газпром добыча Уренгой».
Огонь потушили, мощности уже запущены в работу. По предварительным данным, никто не пострадал. Отмечается, что пожар не помешал выполнить плановые показатели добычи. В причинах возгорания будет разбираться специальная комиссия.