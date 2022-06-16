Про Гаврика, томатную пасту и забытый в мусоре портрет

Портрет Гаврика нашли в мусоре во время разбора конструкций старых корпусов завода «Красный выборжец». «Фонтанка» узнала художника, выяснила кто был моделью и причем тут томатная паста.
Завод «Красный выборжец» на Кондратьевском проспекте с советских времен занимается обработкой цветных металлов. Есть не территории старые здания, в которых были цеха. Ими давно не пользуются и потихоньку разбирают. В одном из них, как рассказали читатели «Фонтанки», не так давно среди мусора и обломков металла нашли портрет. Он написан масляными красками на куске оргалита. На «холсте» мужчина: лысый, с выражением лица современного святого. На «заднике» подпись А.Молев Гаврик 1993.
Поиск автора с такими вводными не затянулся.
Справка: Артур Молев — петербургский экспрессионист. Выпускник Мухи. С 1994 – один из художников группы «Аукцыон». До последнего времени жил в Голландии. Но выставлялся не только за границей, но и в родном Петербурге. Недавно вернулся на родину.
Молева долго искать не пришлось. У него недавно открылась выставка на Пушкинской, 10. Он без труда вспомнил и Гаврика, и историю его создания.
В 1993 году у художника был выезд в Америку. Оттуда он привез друзьям три бритвенных лезвия. Вспомним, что в начале 90-х в Петербурге, как и везде по стране, был страшный дефицит всего. Молев тогда жил на съемной квартире в доме у Фонтанки рядом с инженерным замком. В старинной квартире была даже винтовая лестница. Там часто зависали и его друзья- художники.
На вечеринке по случаю возвращения были вручены подарки, которыми тут же и решили воспользоваться. Правда пены для бритья не нашлось, тогда, как рассказывает Молев, решили воспользоваться томатной пастой.
Брились прямо на винтовой лестнице. Хозяин квартиры после трехдневных гуляний потом очень просил убрать со ступеней «кровавые скальпы».
Одним из одаренных лезвиями друзей Молева был известный художник Гавриил Лубнин.
Справка: Гавриил Лубнин -российский художник, поэт и музыкант. Сотрудничал с группами НОМ, «Старый следопыт» с Олегом Гаркушей. Автор нескольких песен группы «Чирвонцы». Один из художников «АукцЫона». Участник многих художественных выставок. Принимает участие в проектах Творческого объединения «Красный матрос». Живёт и работает в Санкт-Петербурге.
Именно его бритая голова сподвигла Молева на портрет Гаврика. Картину художник писал в квартире Толстовского дома, где тогда жил Лубнин. Потом она перекочевала в студию, которая, по словам Молева, была у художников «Аукциона» на территории предприятия. Её закрыли пару лет назад, картины вывезли. А вот Гаврик, видимо, затерялся. О его существовании Артур Молев вспомнил только после звонка «Фонтанки».
Надеемся, что скоро потрет вернется к автору.
Татьяна Востроилова,
«Фонтанка.ру»