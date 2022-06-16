Про Гаврика, томатную пасту и забытый в мусоре портрет

Портрет Гаврика нашли в мусоре во время разбора конструкций старых корпусов завода «Красный выборжец». «Фонтанка» узнала художника, выяснила кто был моделью и причем тут томатная паста.

Завод «Красный выборжец» на Кондратьевском проспекте с советских времен занимается обработкой цветных металлов. Есть не территории старые здания, в которых были цеха. Ими давно не пользуются и потихоньку разбирают. В одном из них, как рассказали читатели «Фонтанки», не так давно среди мусора и обломков металла нашли портрет. Он написан масляными красками на куске оргалита. На «холсте» мужчина: лысый, с выражением лица современного святого. На «заднике» подпись А.Молев Гаврик 1993.

Справка: Артур Молев — петербургский экспрессионист. Выпускник Мухи. С 1994 – один из художников группы «Аукцыон». До последнего времени жил в Голландии. Но выставлялся не только за границей, но и в родном Петербурге. Недавно вернулся на родину.



Молева долго искать не пришлось. У него недавно открылась выставка на Пушкинской, 10. Он без труда вспомнил и Гаврика, и историю его создания.



В 1993 году у художника был выезд в Америку. Оттуда он привез друзьям три бритвенных лезвия. Вспомним, что в начале 90-х в Петербурге, как и везде по стране, был страшный дефицит всего. Молев тогда жил на съемной квартире в доме у Фонтанки рядом с инженерным замком. В старинной квартире была даже винтовая лестница. Там часто зависали и его друзья- художники.

