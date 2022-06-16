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    ПМЭФ2022

    Шувалов не поддержал введение отрицательных ставок по валютным вкладам

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    5 комментариев

    Вводить в 2022 году отрицательные ставки по валютным вкладам нельзя, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Такое мнение он высказал 16 июня в ходе ПМЭФ-2022.

    «Я соглашусь с тем, что должен быть такой инструментарий, но сейчас им пользоваться нельзя. На фоне того, что люди пережили с ограничением [возможности] пользоваться валютой, еще объявить им, что они за это будут платить стоимостью своих денег — это делать сейчас нельзя», — заявил он.

    При этом Шувалов отметил, что, возможно, это можно рассматривать в долгосрочной стратегии. «Но так, чтобы пережить это в 2022 году, — я бы не поддержал», — подчеркнул он.

    Как сообщил на сессии первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, в правительстве рассматривали и обсуждали возможность ввести отрицательные ставки по вкладам не только юрлиц, но и физлиц, но пришли к выводу, что этого нельзя сейчас сделать из-за ограничений по обращению наличной валюты.

    Ранее на недопустимость введения скрытых отрицательных ставок, завуалированных под комиссии, указывал Центральный банк России.

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    Комментарии (5)

    274655793
    Россия указала западу где их место - у параши!
    Со своими спотами, фьючерсами и прочими
    274655793
    Идеология русского,это оболгать США и уехать туда на ПМЖ.
    274655793
    Чижов заявил, что Россия может остановить СП-1. Это хорошо, газ останется россиянам.
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