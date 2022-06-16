Шувалов не поддержал введение отрицательных ставок по валютным вкладам

Вводить в 2022 году отрицательные ставки по валютным вкладам нельзя, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Такое мнение он высказал 16 июня в ходе ПМЭФ-2022.



«Я соглашусь с тем, что должен быть такой инструментарий, но сейчас им пользоваться нельзя. На фоне того, что люди пережили с ограничением [возможности] пользоваться валютой, еще объявить им, что они за это будут платить стоимостью своих денег — это делать сейчас нельзя», — заявил он.