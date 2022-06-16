Шувалов не поддержал введение отрицательных ставок по валютным вкладам

Вводить в 2022 году отрицательные ставки по валютным вкладам нельзя, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Такое мнение он высказал 16 июня в ходе ПМЭФ-2022.
«Я соглашусь с тем, что должен быть такой инструментарий, но сейчас им пользоваться нельзя. На фоне того, что люди пережили с ограничением [возможности] пользоваться валютой, еще объявить им, что они за это будут платить стоимостью своих денег — это делать сейчас нельзя», — заявил он.
При этом Шувалов отметил, что, возможно, это можно рассматривать в долгосрочной стратегии. «Но так, чтобы пережить это в 2022 году, — я бы не поддержал», — подчеркнул он.
Как сообщил на сессии первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, в правительстве рассматривали и обсуждали возможность ввести отрицательные ставки по вкладам не только юрлиц, но и физлиц, но пришли к выводу, что этого нельзя сейчас сделать из-за ограничений по обращению наличной валюты.
Ранее на недопустимость введения скрытых отрицательных ставок, завуалированных под комиссии, указывал Центральный банк России.