Фонд «Сколково» и Фонд развития промышленности обменяются данными, чтобы ускорить импортозамещение

Фонд «Сколково» и Фонд развития промышленности подписали соглашение на ПМЭФ-2022 об обмене данными. Это поможет сократить дистанцию в технологических цепочках между заказчиками и исполнителями и ускорит импортозамещение.

Соглашение дает старт взаимной интеграции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и информационных систем Фонда «Сколково» — это упростит технологическим компаниям работу с заказчиками, т.к. они смогут присутствовать на цифровых площадках импортозамещения и технологического суверенитета.

— Совместно с ФРП мы будем разрабатывать новые меры поддержки, которые помогут «дорастить» технологические решения до требований индустриальных заказчиков, — пояснил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково». — Это сократит путь промышленной продукции от создания до вывода на рынок.

— Благодаря обмену данными технологические и промышленные компании смогут быстрее получать господдержку для развития на всех этапах жизненного цикла проектов, а операторам станет доступна вся аналитика, — добавил Роман Петруца, директор ФРП.