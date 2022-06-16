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    ПМЭФ2022

    Фонд «Сколково» и Фонд развития промышленности обменяются данными, чтобы ускорить импортозамещение

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    Фонд «Сколково» и Фонд развития промышленности подписали соглашение на ПМЭФ-2022 об обмене данными. Это поможет сократить дистанцию в технологических цепочках между заказчиками и исполнителями и ускорит импортозамещение.

    Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Сколково»
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    Соглашение дает старт взаимной интеграции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и информационных систем Фонда «Сколково» — это упростит технологическим компаниям работу с заказчиками, т.к. они смогут присутствовать на цифровых площадках импортозамещения и технологического суверенитета.

    — Совместно с ФРП мы будем разрабатывать новые меры поддержки, которые помогут «дорастить» технологические решения до требований индустриальных заказчиков, — пояснил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково». — Это сократит путь промышленной продукции от создания до вывода на рынок.

    — Благодаря обмену данными технологические и промышленные компании смогут быстрее получать господдержку для развития на всех этапах жизненного цикла проектов, а операторам станет доступна вся аналитика, — добавил Роман Петруца, директор ФРП.

    Также будет реализован механизм предоставления данных о результатах конкурсных отборов на получение субсидий на разработку конструкторской документации для комплектующих для поддержки проектов.

    Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Сколково»

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