Байкер и автомобиль не поделили перекресток на Садовой. Удар, сальто и таран поребрика попали на камеру

Серьезная авария с мотоциклом произошла утром 16 июня в Адмиралтейском районе Петербурга. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.
Видео: «Мотосолидарность официальная страница»
На нерегулируемом перекрестке Садовой улицы и набережной Крюкова канала столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл Suzuki GSX-R, сообщают в группе «Мотосолидарность».
На записи, опубликованной в мотосообществе, видно, что байкер следовал по Садовой, которая является главной дорогой, со Старо-Никольского моста, а машина выехала со второстепенной набережной со стороны Пикалова моста. Мотоцикл врезался сбоку в заднюю часть автомобиля, и от удара байкера подбросило и перевернуло в воздухе, а машина, запрыгнув на поребрик, частично вылетела на тротуар моста.
Удивительно, но авария, похоже, обошлась без тяжелых последствий. «С мотоциклистом все норм. Слегка болит колено, ушиб спину», — пишет участник «Мотосолидарности» Тигран. «Я живой, спасибо всем, кто приехал», — отметился в комментариях сам мотоциклист. По его словам, за рулем автомобиля была женщина.