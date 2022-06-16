Байкер и автомобиль не поделили перекресток на Садовой. Удар, сальто и таран поребрика попали на камеру

Виноваты оба, но накажут водителя машины, потому что мотоцикл ехал по главной. Мотоциклист в 2-3 раза превышает скорость, это хорошо видно по скорости потока машин в конце видео. Вдовавок, увидев машину, решил объехать её спереди, а не сзади. Судя по всему, потому что иначе он бы объехал машину, но сбил пешеходов. Водитель машины едет через перекрёсток не глядя по сторонам. Хотя, замечу, что увидеть движущийся на тебя с большой скоростью мотоцикл непросто: он просто точка, которая через 2 секунды в тебя врезается.