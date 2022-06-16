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    Байкер и автомобиль не поделили перекресток на Садовой. Удар, сальто и таран поребрика попали на камеру

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    7 комментариев

    Серьезная авария с мотоциклом произошла утром 16 июня в Адмиралтейском районе Петербурга. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.

    Видео: «Мотосолидарность официальная страница»

    На нерегулируемом перекрестке Садовой улицы и набережной Крюкова канала столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл Suzuki GSX-R, сообщают в группе «Мотосолидарность».

    На записи, опубликованной в мотосообществе, видно, что байкер следовал по Садовой, которая является главной дорогой, со Старо-Никольского моста, а машина выехала со второстепенной набережной со стороны Пикалова моста. Мотоцикл врезался сбоку в заднюю часть автомобиля, и от удара байкера подбросило и перевернуло в воздухе, а машина, запрыгнув на поребрик, частично вылетела на тротуар моста.

    Удивительно, но авария, похоже, обошлась без тяжелых последствий. «С мотоциклистом все норм. Слегка болит колено, ушиб спину», — пишет участник «Мотосолидарности» Тигран. «Я живой, спасибо всем, кто приехал», — отметился в комментариях сам мотоциклист. По его словам, за рулем автомобиля была женщина.

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    Комментарии (7)

    260642011
    На мотоцикле в городе ездят только безбашенные. За лето не пеньше половины байкеров уходят на больняк или ещё дальше - на тот свет
    Две монеты
    Виноваты оба, но накажут водителя машины, потому что мотоцикл ехал по главной. Мотоциклист в 2-3 раза превышает скорость, это хорошо видно по скорости потока машин в конце видео. Вдовавок, увидев машину, решил объехать её спереди, а не сзади. Судя по всему, потому что иначе он бы объехал машину, но сбил пешеходов. Водитель машины едет через перекрёсток не глядя по сторонам. Хотя, замечу, что увидеть движущийся на тебя с большой скоростью мотоцикл непросто: он просто точка, которая через 2 секунды в тебя врезается.
    Adriana_Celentana
    Мотоцикл не ехал, а гнал.
    Причём не сбавил скорость даже при виде пешехода на переходе. Забрало запотело?
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