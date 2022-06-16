В Узбекистане привлекли к ответственности жениха, который ударил невесту на свадьбе. Пара все еще вместе

В Узбекистане жениха, который ударил на свадьбе невесту из-за ее победы в конкурсе, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (статья 183 КоАП). Об этом накануне сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.
Как уточнили в ведомстве, сама свадьба состоялась 6 июня в Узунском районе Сурхандарьинской области. Суть конкурса «Сюрприз», после которого мужчина ударил невесту, состояла в открывании сладостей на скорость.
С женихом, невестой и их родителями также провели профилактическую беседу. Издание Repost.uz со ссылкой на блогершу Акиду Ханум утверждает, что после этой ситуации пара не стала разводиться. Стали известны и подробности про агрессора: «Мужчина работает на авторынке в Сергели — возит тележки. По словам знакомых жениха, он был «тихим» парнем».
Видео, на котором мужчина бьет невесту на свадьбе перед гостями, разошлось в соцсетях 12 июня. На кадрах видно, как невеста поднимает руку и ей аплодируют. После этого мужчина бьет ее по голове, а невеста уходит от агрессора в сторону.