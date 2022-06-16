В Узбекистане привлекли к ответственности жениха, который ударил невесту на свадьбе. Пара все еще вместе

У меня сосед двадцать лет подряд каждую ночь бьёт маму, а она кричит на весь дом, но полицию не вызывает. А когда полицию вызывают соседи, она её не пускает. Такой вот типичный блистательный Санкт-Петербург. И никто об это не пишет. А вот подзатыльник в узбекской деревне - это конечно новость!