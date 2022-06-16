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    Детей в российских школах научат общаться в соцсетях, противостоять кибербуллингу и защищать персональные данные

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    Пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде в российских школах запустят »МегаФон» совместно с Минпросвещения РФ и Российским обществом «Знание». Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

    Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон
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    Обучающая платформа «Цифровое доверие» разработана «МегаФоном» в конце 2021 года. Ее задача — подготовить детей и подростков к возможным угрозам в сети и дать инструменты реагирования на них, а родителям и педагогам помочь вовремя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребенком в сложной ситуации.

    Совместное тестирование проекта начнется во время летних каникул в образовательном центре «Сириус», а с сентября курс по цифровой безопасности будет тестироваться в школах, на уроках по предмету «Окружающий мир» для учеников 1–4-х классов и на классных часах в старших классах.

    «Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни, и дети ориентируются в онлайн-пространстве иногда даже лучше, чем взрослые, — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов. — Но нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности и гражданина».

    «Развивая различные сервисы для абонентов, мы видим свою задачу в том, чтобы сделать цифровое пространство безопасным для пользователей, особенно детей и подростков, — говорит генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан. — В прошлом году мы вступили в Альянс по защите детей в цифровой среде, и я рад, что вместе с партнерами быстро перешли к реальным шагам и проектам. Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением». ­­­­­

    Платформа «Цифровое доверие» содержит обучающие материалы для разных возрастов. Для детей предназначен интерактивный модуль, посвященный основам общения в интернете, защите персональных данных. С подростками общается ментор, разъясняющий, как распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадежный домен.

    «Сегодняшнее молодое поколение начиная уже с младших школьников буквально живет в цифровой среде, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — Знания в области цифровой грамотности и безопасности — одни из важнейших, и получать их должны уже самые юные пользователи гаджетов и цифровых сервисов. Совместно с партнерами проекта мы планируем охватить всю аудиторию школьников разных возрастов, а на ресурсах «Знания» материалы будут доступны всем желающим во всех уголках страны»,

    Отдельный блок для родителей и педагогов поможет лучше понять поведение детей в интернете — например, определить, что ребенок подвергается буллингу и помочь ему справиться с проблемой.

    Новости телекома

    Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

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