Собриология — псевдонаука. Почему специалисты не верят в уроки трезвости от депутата Бурляева

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Поделиться Поделиться





Депутат, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Николай Бурляев предложил объявить 2023-й годом трезвости, ввести соответствующие дисциплины в школах и в вузах. А также употребил «термин» собриология — она, мол, тоже о трезвости.

Что такое собриология и как ее надо преподавать вузах в качестве продолжения уроков трезвости в школе? С таким вопросом «Фонтанка» обращалась к наркологам, преподавателям вузов, психиатрам и педагогам.



О собриологии не знает даже Википедия, зато статья о ней нашлась во «Фрикопедии». Там она названа псевдонаукой «в отличие от трезвенничества, которое само по себе антинаучной идеей не является».



С ходу на вопрос «что такое собриология?» не ответил ни один из собеседников «Фонтанки». Помогло сориентироваться предоставленное им время на размышление и поиск в интернете. Но со знанием дела они рассказали, можно ли на уроках в школе и на парах в вузе научиться жить на трезвую голову, и оценили предложение депутата Бурляева.

Уроки здоровья нужны, но трезвость ни при чем

Станислав Полторак, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач психиатр, психотерапевт НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева:

— Не знаю, что за наука «собриология». Не могу себе представить, в чем может выражаться особенность года трезвости (2023). Думаю, в каких-то формальных и глупых вещах, которыми вряд ли будут заниматься специалисты. Антиалкогольные кампании пытались начинать уже не раз, заканчивалось это ничем.

Я уверен, что в школах нужны уроки здоровья, но трезвость тут ни при чем. Чтобы было понятно: если человек хочет быть здоровым и оставаться таковым многие годы, он не будет злоупотреблять спиртным.



И вообще, как в течение года можно говорить о трезвости? О здоровье, да, это возможно с разных позиций, но о трезвости? Всем известно, что злоупотребление алкоголем и наркотиками — это плохо, даже тем, кто их употребляет, но далеко не всех это знание защищает. Кто-то все равно становится зависимыми от них.

Новая дисциплина для студентов вузов — собриология. Студенческая среда — антиформальная, поэтому, даже если ее введут, студенты будут относиться к такому предмету в расписании занятий как к потере времени, которое можно было бы посвятить обучению профессии, специальности. Более того, для них это еще и повод для проявления цинизма, скептицизма.

Давайте объявим, что надо меньше пить

Всеволод Розанов, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии здоровья и отклоняющегося поведения СПбГУ:

— Науки «собриология» не существует. Это что-то о пребывании в трезвом состоянии? Если бы у меня спросили, нужна ли в вузе такая дисциплина, я бы ответил, что лучше ввести другую — психическое здоровье. И в рамках этой дисциплины уже обсуждать вред наркотиков, алкоголя, курения, интернет-зависимостей и других, а в этом контексте можно рассматривать пребывание в состоянии трезвости, точнее в трезвом уме.



Компании трезвости, периоды действия сухих законов переживали в разных странах, и у нас, и в США. Все зависит от того, как это внедряется. Какова жесткость предпринимаемых мер или сухого закона. Мы же знаем по историческим примерам, что, как правило, это приводит к росту нелегальной торговли алкоголем и бандитизму. У нас даже нелегальное производство алкоголя не запрещено, сам видел на Калининской площади магазин под названием «Самогонные аппараты».

Давайте объявим, что надо меньше пить. Если трезво подойти к объявлению года трезвости, возможно, это окажет какое-то воздействие на некий процент населения. Например, кто-то решил бросить пить, и антиалкогольная кампания поможет ему в этом. Идея, на мой взгляд, здравая, но реализовать ее надо без крайностей. Введение жестких мер не поддерживаю.

Собриология — для родительских собраний

Дмитрий Константинов, главный врач Городской наркологической больницы:

— Хотят в вузах заниматься собриологией, пусть занимаются. Только не представляю себе, как это будет выглядеть. В медицинских вузах ни у психиатров, ни у наркологов такого предмета нет. Она как-то мимо нас проходит. Поэтому, какой специалист будет ее читать, не знаю.



Я считаю, что ликбезы на тему здорового образа жизни, вреде алкоголя и наркотиков нужны. Вопрос в качестве преподавания. Если это галочная система, то, как дисциплину ни назови, толку не будет. Уроки здорового образа жизни есть, ну и достаточно. Думаю, в связи с очередной инициативой максимум что введут — в рамках программы ОБЖ будут рассказывать на уроках о вреде алкоголя и пользе трезвости.

А я бы для начала рекомендовал на родительских собраниях начать заниматься собриологией. В школах есть психологи, которые прекрасно знают группу риска, с входящими в нее детьми и родителями как раз и надо проводить такие занятия.

34 учебных часа — на уроки трезвости? Оно того не стоит

Кирилл Загустин, педагог гимназии №85:



— Новость про уроки трезвости в школе сильно поразила своей некомпетентностью. И дело даже не в том, что Петр I обвинен в спаивании страны — на самом деле оно началось еще даже не при Иване Грозном, а при Иване III, сообразившем, что государственная монополия на алкоголь — хороший способ пополнения казны. Меня впечатлило предложение об уроках трезвости в школе. Представьте, разработана программа таких уроков, они включены в учебный план. 34 часа — каждую неделю рассказывать о пользе трезвости? О чем можно говорить? Наверное, я бы приглашал каких-то героев, документальные фильмы показывал бы. Но вряд ли оно того стоит.

Позволю себе напомнить, что главным социальным институтом является семья. Какими бы прекрасными ни были уроки для трезвенников в школе, в первую очередь на ребенка оказывает атмосфера в семье. Если в ней пьют, то с большой долей вероятности ребенок тоже будет это делать. Потому что он видит, что люди, когда выпьют, счастливы, у них хорошее настроение, и не только в Новый год. А культуры безалкогольного застолья в стране нет. Значит, и нет веры в то, что будут говорить из-под палки учителя. И даже если не из-под палки, а по велению души.



Рецепт для изменения порядков в семье известный — государство должно задуматься над социальным устройством общества, над организацией досуга, над тем информационным фоном, в котором живет население страны. Когда у классика гангста-рэпа Снупа Дога спросили о причинах высокого уровня преступности в негритянских гетто США, он сказал: чтобы понимать, почему он так высок, надо поинтересоваться, сколько там баскетбольных площадок и какие альтернативы преступным занятиям там есть.



То же самое с пьянством в России — пока альтернатив времяпрепровождению с выпивкой не появится, до тех пор не появится стереотип, что употреблять алкоголь социально неприемлемо. Да, стремление к трезвости на государственном уровне должно быть, но подходить к ней надо с другой стороны. Потому что человеку сложно навязать хорошее, доброе, светлое — навязывание вызывает в первую очередь сопротивление.

Наверное, если мне предложат вести урок трезвости, я буду его вести. Но это не более чем бюрократические инициативы с целью не решить проблему, а сделать, вид, что мы что-то делаем для ее решения.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

