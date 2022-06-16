    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиПетербуржец в пленуПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Собриология — псевдонаука. Почему специалисты не верят в уроки трезвости от депутата Бурляева

    1493
    3 комментария
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    ПоделитьсяПоделиться

    Депутат, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Николай Бурляев предложил объявить 2023-й годом трезвости, ввести соответствующие дисциплины в школах и в вузах. А также употребил «термин» собриология — она, мол, тоже о трезвости.

    Что такое собриология и как ее надо преподавать вузах в качестве продолжения уроков трезвости в школе? С таким вопросом «Фонтанка» обращалась к наркологам, преподавателям вузов, психиатрам и педагогам.

    О собриологии не знает даже Википедия, зато статья о ней нашлась во «Фрикопедии». Там она названа псевдонаукой «в отличие от трезвенничества, которое само по себе антинаучной идеей не является».

    С ходу на вопрос «что такое собриология?» не ответил ни один из собеседников «Фонтанки». Помогло сориентироваться предоставленное им время на размышление и поиск в интернете. Но со знанием дела они рассказали, можно ли на уроках в школе и на парах в вузе научиться жить на трезвую голову, и оценили предложение депутата Бурляева.

    Уроки здоровья нужны, но трезвость ни при чем

    Станислав Полторак, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач психиатр, психотерапевт НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева:

    — Не знаю, что за наука «собриология». Не могу себе представить, в чем может выражаться особенность года трезвости (2023). Думаю, в каких-то формальных и глупых вещах, которыми вряд ли будут заниматься специалисты. Антиалкогольные кампании пытались начинать уже не раз, заканчивалось это ничем.

    Я уверен, что в школах нужны уроки здоровья, но трезвость тут ни при чем. Чтобы было понятно: если человек хочет быть здоровым и оставаться таковым многие годы, он не будет злоупотреблять спиртным.

    И вообще, как в течение года можно говорить о трезвости? О здоровье, да, это возможно с разных позиций, но о трезвости? Всем известно, что злоупотребление алкоголем и наркотиками — это плохо, даже тем, кто их употребляет, но далеко не всех это знание защищает. Кто-то все равно становится зависимыми от них.

    Новая дисциплина для студентов вузов — собриология. Студенческая среда — антиформальная, поэтому, даже если ее введут, студенты будут относиться к такому предмету в расписании занятий как к потере времени, которое можно было бы посвятить обучению профессии, специальности. Более того, для них это еще и повод для проявления цинизма, скептицизма.

    Давайте объявим, что надо меньше пить

    Всеволод Розанов, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии здоровья и отклоняющегося поведения СПбГУ:

    — Науки «собриология» не существует. Это что-то о пребывании в трезвом состоянии? Если бы у меня спросили, нужна ли в вузе такая дисциплина, я бы ответил, что лучше ввести другую — психическое здоровье. И в рамках этой дисциплины уже обсуждать вред наркотиков, алкоголя, курения, интернет-зависимостей и других, а в этом контексте можно рассматривать пребывание в состоянии трезвости, точнее в трезвом уме.

    Компании трезвости, периоды действия сухих законов переживали в разных странах, и у нас, и в США. Все зависит от того, как это внедряется. Какова жесткость предпринимаемых мер или сухого закона. Мы же знаем по историческим примерам, что, как правило, это приводит к росту нелегальной торговли алкоголем и бандитизму. У нас даже нелегальное производство алкоголя не запрещено, сам видел на Калининской площади магазин под названием «Самогонные аппараты».

    Давайте объявим, что надо меньше пить. Если трезво подойти к объявлению года трезвости, возможно, это окажет какое-то воздействие на некий процент населения. Например, кто-то решил бросить пить, и антиалкогольная кампания поможет ему в этом. Идея, на мой взгляд, здравая, но реализовать ее надо без крайностей. Введение жестких мер не поддерживаю.

    Собриология — для родительских собраний

    Дмитрий Константинов, главный врач Городской наркологической больницы:

    — Хотят в вузах заниматься собриологией, пусть занимаются. Только не представляю себе, как это будет выглядеть. В медицинских вузах ни у психиатров, ни у наркологов такого предмета нет. Она как-то мимо нас проходит. Поэтому, какой специалист будет ее читать, не знаю.

    Я считаю, что ликбезы на тему здорового образа жизни, вреде алкоголя и наркотиков нужны. Вопрос в качестве преподавания. Если это галочная система, то, как дисциплину ни назови, толку не будет. Уроки здорового образа жизни есть, ну и достаточно. Думаю, в связи с очередной инициативой максимум что введут — в рамках программы ОБЖ будут рассказывать на уроках о вреде алкоголя и пользе трезвости.

    А я бы для начала рекомендовал на родительских собраниях начать заниматься собриологией. В школах есть психологи, которые прекрасно знают группу риска, с входящими в нее детьми и родителями как раз и надо проводить такие занятия.

    34 учебных часа — на уроки трезвости? Оно того не стоит

    Кирилл Загустин, педагог гимназии №85:

    — Новость про уроки трезвости в школе сильно поразила своей некомпетентностью. И дело даже не в том, что Петр I обвинен в спаивании страны — на самом деле оно началось еще даже не при Иване Грозном, а при Иване III, сообразившем, что государственная монополия на алкоголь — хороший способ пополнения казны. Меня впечатлило предложение об уроках трезвости в школе. Представьте, разработана программа таких уроков, они включены в учебный план. 34 часа — каждую неделю рассказывать о пользе трезвости? О чем можно говорить? Наверное, я бы приглашал каких-то героев, документальные фильмы показывал бы. Но вряд ли оно того стоит.

    Позволю себе напомнить, что главным социальным институтом является семья. Какими бы прекрасными ни были уроки для трезвенников в школе, в первую очередь на ребенка оказывает атмосфера в семье. Если в ней пьют, то с большой долей вероятности ребенок тоже будет это делать. Потому что он видит, что люди, когда выпьют, счастливы, у них хорошее настроение, и не только в Новый год. А культуры безалкогольного застолья в стране нет. Значит, и нет веры в то, что будут говорить из-под палки учителя. И даже если не из-под палки, а по велению души.

    Рецепт для изменения порядков в семье известный — государство должно задуматься над социальным устройством общества, над организацией досуга, над тем информационным фоном, в котором живет население страны. Когда у классика гангста-рэпа Снупа Дога спросили о причинах высокого уровня преступности в негритянских гетто США, он сказал: чтобы понимать, почему он так высок, надо поинтересоваться, сколько там баскетбольных площадок и какие альтернативы преступным занятиям там есть.

    То же самое с пьянством в России — пока альтернатив времяпрепровождению с выпивкой не появится, до тех пор не появится стереотип, что употреблять алкоголь социально неприемлемо. Да, стремление к трезвости на государственном уровне должно быть, но подходить к ней надо с другой стороны. Потому что человеку сложно навязать хорошее, доброе, светлое — навязывание вызывает в первую очередь сопротивление.

    Наверное, если мне предложат вести урок трезвости, я буду его вести. Но это не более чем бюрократические инициативы с целью не решить проблему, а сделать, вид, что мы что-то делаем для ее решения.

    Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Карабас Барабас
    Этот зам председателя комитета родственник Петрика что ли?
    Аферист какой то, его даже обследовать нет необходимости, можно сразу отправлять лечить слабоумие.
    AndrewBarsik
    Лучше вместо уроков трезвости в школе провести уроки в ГосДуме на темы: "Как не выглядеть идиотом", "Почему иногда лучше жевать чем говорить", "Что такое закон и чем он отличается от хотелок депутатов".
    vic_5e4cd1938d1a8
    Нет у нас такой площади Калининской.
    Есть площадь Калинина.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close