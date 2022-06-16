Гигантские «палочки корицы» заметили в Финском заливе в Ленобласти

Ярко-жёлтое солнце, тонущее в Финском заливе, и гигантские «палочки корицы» попали в объектив камеры фотографа Антона Кубышкина. Снимки появились в четверг в группе «Грибы и грибники СПб».
Как рассказал «Фонтанке» 16 июня сам фотограф, накануне вечером друг предложил ему отправиться «ловить» закат в Ленобласти. Погода за окном намекала на неудачу, но, как выяснилось, хорошим кадрам она не помеха.
Не только солнце, но и другое светило — ночное — удалось сфотографировать рядом с Лахта-Центром уже в черте Петербурга. Розоватая луна с чуть более тёмными кратерами украсила ночное небо.