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    Гигантские «палочки корицы» заметили в Финском заливе в Ленобласти

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    3 комментария

    Ярко-жёлтое солнце, тонущее в Финском заливе, и гигантские «палочки корицы» попали в объектив камеры фотографа Антона Кубышкина. Снимки появились в четверг в группе «Грибы и грибники СПб».

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    Как рассказал «Фонтанке» 16 июня сам фотограф, накануне вечером друг предложил ему отправиться «ловить» закат в Ленобласти. Погода за окном намекала на неудачу, но, как выяснилось, хорошим кадрам она не помеха.

    Не только солнце, но и другое светило — ночное — удалось сфотографировать рядом с Лахта-Центром уже в черте Петербурга. Розоватая луна с чуть более тёмными кратерами украсила ночное небо.

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    Комментарии (3)

    angel of death
    писать больше не о чем? в стране решены все проблемы? =/
    RMN
    санвотчер?
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