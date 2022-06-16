В Якутске зарезали двух женщин. Убийца может быть сыном главы района, а погибшие — его матерью и сестрой

В частном доме в Якутске нашли зарезанными двух женщин. Подозреваемым в убийстве стал 21-летний юноша. По данным местных СМИ, он может быть сыном главы одного из районов республики, а убитые — его матерью и сестрой.



Как сообщает 16 июня пресс-служба Следственного комитета по региону, жертв нашли накануне: 34-летняя женщина была зарезана, 51-летняя вскоре скончалась в больнице.