В Якутске зарезали двух женщин. Убийца может быть сыном главы района, а погибшие — его матерью и сестрой

В частном доме в Якутске нашли зарезанными двух женщин. Подозреваемым в убийстве стал 21-летний юноша. По данным местных СМИ, он может быть сыном главы одного из районов республики, а убитые — его матерью и сестрой.
Как сообщает 16 июня пресс-служба Следственного комитета по региону, жертв нашли накануне: 34-летняя женщина была зарезана, 51-летняя вскоре скончалась в больнице.
Подозреваемого задержали. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, он может быть сыном главы Нюрбинского района. Косвенно на это может указывать сообщение главы республики Айсена Николаева.
«Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу», — цитирует главу Якутии его пресс-служба.