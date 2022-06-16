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    В Якутске зарезали двух женщин. Убийца может быть сыном главы района, а погибшие — его матерью и сестрой

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    В частном доме в Якутске нашли зарезанными двух женщин. Подозреваемым в убийстве стал 21-летний юноша. По данным местных СМИ, он может быть сыном главы одного из районов республики, а убитые — его матерью и сестрой.

    Как сообщает 16 июня пресс-служба Следственного комитета по региону, жертв нашли накануне: 34-летняя женщина была зарезана, 51-летняя вскоре скончалась в больнице.

    Подозреваемого задержали. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, он может быть сыном главы Нюрбинского района. Косвенно на это может указывать сообщение главы республики Айсена Николаева.

    «Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу», — цитирует главу Якутии его пресс-служба.

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