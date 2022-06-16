Петербург потерял лидерство по числу вновь заболевших коронавирусом

В России за сутки официально подтверждено 3 326 новых случаев заражения COVID-19. Лидирует в этом списке теперь Москва с 270 заболевшими, Петербург на второй строчке — 234 новых случая коронавируса.

Как сообщает 16 июня федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, госпитализировано с ковидом в РФ за сутки 1 442 человека — на 27,5% меньше, чем днем ранее. Выписано в связи с выздоровлением 4 699 россиян, в Петербурге поправились 289 человек.



При этом в целом по стране подтверждено 67 летальных исходов. В городе на Неве таких случаев 7.

