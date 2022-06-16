Бесплатная студия для видеоблогеров откроется в Петербурге на один день

Мобильная академия контента YAPPY Truck будет работать 18 июня с 12:00 в общественном пространстве «Севкабель Порт». Гостей ждет программа с участием Анны Хилькевич, Анатолия Цоя и рэпера ST.

YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый контейнер, расписанный стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио- и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) с друзьями и приглашенными звездами*.

В день открытия мобильной академии состоится мастер-класс актрисы Анны Хилькевич по созданию и продвижению контента, выступление известных московских и питерских диджеев и сразу двух артистов: Анатолия Цоя (TSOY) и рэпера ST (Александра Степанова), который представит премьеру трека.

«YAPPY Truсk — социальный проект, который поможет объединить региональные блогерские сообщества и даст каждому возможность стать частью российской блогосферы. Уверен, что уникальный опыт работы с профессиональными блогерами в передвижной студии не только позволит участникам прокачать свои аккаунты и привлечь новую аудиторию, но и вдохновит как можно больше людей на создание креативного контента на важные темы», — отметил Данила Овчаров , генеральный директор YAPPY , российской соцсети, запущенной в 2021 году.

Инсталляции для создания вирусного контента будут располагаться внутри и снаружи трака. На территории пространства «Севкабель Порт» установят диодные качели, оборудуют площадку для мини-футбола и лаунж-зону. А еще любой желающий сможет почувствовать себя уличным художником и расписать специальную граффити-стену.

