Ликвидация соперницы. В Москве задержана дама, подозреваемая в убийстве жены любовника

Столичная полиция задержала подозреваемую в убийстве женщины на юго-западе Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье, сообщает пресс-служба ГСУ СК 16 июня.

По предварительным данным, минувшей ночью у подъезда жилого дома на Херсонской улице в Москве было найдено тело 42-летней замужней дамы. Погибла она от ножевых ранений, следы от клинка виднелись на шее и груди.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в кратчайшие сроки установлена подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась 40-летняя знакомая супруга погибшей», — сообщили в СК. По данным Telegram-каналов, речь идет о любовнице мужа убитой.