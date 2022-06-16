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    Ликвидация соперницы. В Москве задержана дама, подозреваемая в убийстве жены любовника

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    1 комментарий

    Столичная полиция задержала подозреваемую в убийстве женщины на юго-западе Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье, сообщает пресс-служба ГСУ СК 16 июня.

    По предварительным данным, минувшей ночью у подъезда жилого дома на Херсонской улице в Москве было найдено тело 42-летней замужней дамы. Погибла она от ножевых ранений, следы от клинка виднелись на шее и груди.

    «В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в кратчайшие сроки установлена подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась 40-летняя знакомая супруга погибшей», — сообщили в СК. По данным Telegram-каналов, речь идет о любовнице мужа убитой.

    По данным следствия, подозреваемая назначила встречу потерпевшей, чтобы поговорить. Беседа не задалась, началась драка, в ходе которой любовница и применила нож. После фигурантка ушла домой и постирала одежду, в которой была на месте преступления.

    В ближайшее время 40-летней подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

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    Комментарии (1)

    275246861
    Вот повезло-то мужику - теперь ни жены, ни любовницы.
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