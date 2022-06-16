Подросток на площади Александра Невского поехал через дорогу на самокате и оказался в больнице

Автомобиль сбил подростка на самокате в центре Петербурга утром 15 июня. О произошедшем в полицию сообщил сам водитель.
В девятом часу утра среды в полицию Центрального района позвонил 50-летний мужчина, работающий водителем в коммерческой фирме, и рассказал, что в 8:32 у дома 2 по площади Александра Невского он на Hyundai Santa Fe компании сбил 16-летнего самокатчика. Автомобилист двигался по проспекту Обуховской Обороны, а подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у въезда на мост на электросамокате, сообщает 16 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате ДТП самокатчика с различными травмами был доставлен в больнице в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все детали наезда. Водитель «Хёндэ» 9 раз привлекался за превышение скорости в 2021 году и один — в 2022-м.