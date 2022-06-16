    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиПетербуржец в пленуПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Подросток на площади Александра Невского поехал через дорогу на самокате и оказался в больнице

    293
    обсудить

    Автомобиль сбил подростка на самокате в центре Петербурга утром 15 июня. О произошедшем в полицию сообщил сам водитель.

    В девятом часу утра среды в полицию Центрального района позвонил 50-летний мужчина, работающий водителем в коммерческой фирме, и рассказал, что в 8:32 у дома 2 по площади Александра Невского он на Hyundai Santa Fe компании сбил 16-летнего самокатчика. Автомобилист двигался по проспекту Обуховской Обороны, а подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у въезда на мост на электросамокате, сообщает 16 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В результате ДТП самокатчика с различными травмами был доставлен в больнице в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все детали наезда. Водитель «Хёндэ» 9 раз привлекался за превышение скорости в 2021 году и один — в 2022-м.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close